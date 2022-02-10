Koronavirüs'e yakalanan Erdoğan'ın PCR testi negatife döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan bir süre önce koronavirüse yakalandıklarını sosyal medya üzerinden paylaştılar. Omicron varyantına yakalandığını duyuran Erdoğan, hastalığı hafif geçirdiğini açıklayarak sevenlerinin içini rahatlatmıştı. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı.
YAPILAN SON TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 2 gün içinde yapılan PCR testlerinin negatif olduğunu belirten Topaloğlu, merakla beklenen konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum"
HASTALIĞIN SEYRİNİN RAHAT OLMASINDA AŞI ÇOK ETKİLİ OLDU
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin yakalandıkları bu hastalık sürecinde hastalığı rahat atlatmasında aşının etkili olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Aşının kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pandeminin başından beri Cumhurbaşkanımızın aşı konusundaki duruşu çok netti. Ülkemizde ilk aşı olan kişilerden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davranışıyla da bütün vatandaşlarımıza örnek oldu zaten. Hatırlatma dozu da dahil bütün aşıları tamdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle sürecin bu kadar sorunsuz ve rahat geçirilmesinde aşının çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum" diye konuştu.
YAPILAN SON TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 2 gün içinde yapılan PCR testlerinin negatif olduğunu belirten Topaloğlu, merakla beklenen konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum"
HASTALIĞIN SEYRİNİN RAHAT OLMASINDA AŞI ÇOK ETKİLİ OLDU
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin yakalandıkları bu hastalık sürecinde hastalığı rahat atlatmasında aşının etkili olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Aşının kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pandeminin başından beri Cumhurbaşkanımızın aşı konusundaki duruşu çok netti. Ülkemizde ilk aşı olan kişilerden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davranışıyla da bütün vatandaşlarımıza örnek oldu zaten. Hatırlatma dozu da dahil bütün aşıları tamdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle sürecin bu kadar sorunsuz ve rahat geçirilmesinde aşının çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum" diye konuştu.