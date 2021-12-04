Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, dünya genelinde ilk kez kullanılan bir teknolojiyle ilaç üretimi gerçekleştirdi. 2022'de acil kullanım onayının alınması beklenilen ilacın onay aldıktan sora hastaların tedavisinde kullanılması planlanıyor.
Faz-2 çalışmaları tamamlanan koronavirüs ilacı için 16 kişilik ekip gece gündüz çalışırken Çalışmayı Doç. Dr. Ayça Yıldız Peköz ile birlikte Prof. Dr. Mustafa Erelel birlikte yürüttü. İlacın geliştirilme çalışmaları sırasında solunum yönünden sıkıntı yaşayan insanlarda iyileşme görüldüğü belirtilirken toplam 80 hastada uygulanan ilacın ağır vakaları bir tedavi ettiği onların sağlık bir şekilde evlerine ulaştığı aktarıldı.
Koronavirüs ilacının şuan sadece İstanbul Tıp Fakültesi'nden onay aldığı ve Faz-3 çalışmasının tamamlanmasını hemen ardında ise acil kullanım onayına da başvurulacağı bildirildi. Acil kullanım onayının da alınmasında sonra söz konusu ilacın hem Türkiye hem de dünya için umut olması bekleniyor.
Faz-2 çalışmaları tamamlanan koronavirüs ilacı için 16 kişilik ekip gece gündüz çalışırken Çalışmayı Doç. Dr. Ayça Yıldız Peköz ile birlikte Prof. Dr. Mustafa Erelel birlikte yürüttü. İlacın geliştirilme çalışmaları sırasında solunum yönünden sıkıntı yaşayan insanlarda iyileşme görüldüğü belirtilirken toplam 80 hastada uygulanan ilacın ağır vakaları bir tedavi ettiği onların sağlık bir şekilde evlerine ulaştığı aktarıldı.
Koronavirüs ilacının şuan sadece İstanbul Tıp Fakültesi'nden onay aldığı ve Faz-3 çalışmasının tamamlanmasını hemen ardında ise acil kullanım onayına da başvurulacağı bildirildi. Acil kullanım onayının da alınmasında sonra söz konusu ilacın hem Türkiye hem de dünya için umut olması bekleniyor.