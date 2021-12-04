SAĞLIK
04 Aralık 2021 - 01:48

Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..

İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, koronavirüsle mücadele kapsamında önemli bir adım attı ve koronavirüs tedavisinde kullanılacak olan ilacın Faz-2 çalışmalarını tamamladı.

SAĞLIK
04 Aralık 2021 - 01:48
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Koronavirüs hastalarına ilaç müjdesi! Faz-2 çalışmaları tamamlandı..
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Eczacılık Fakültesi, dünya genelinde ilk kez kullanılan bir teknolojiyle ilaç üretimi gerçekleştirdi. 2022'de acil kullanım onayının alınması beklenilen ilacın onay aldıktan sora hastaların tedavisinde kullanılması planlanıyor.








Faz-2 çalışmaları tamamlanan koronavirüs ilacı için 16 kişilik ekip gece gündüz çalışırken Çalışmayı Doç. Dr. Ayça Yıldız Peköz ile birlikte Prof. Dr. Mustafa Erelel birlikte yürüttü. İlacın geliştirilme çalışmaları sırasında solunum yönünden sıkıntı yaşayan insanlarda iyileşme görüldüğü belirtilirken toplam 80 hastada uygulanan ilacın ağır vakaları bir tedavi ettiği onların sağlık bir şekilde evlerine ulaştığı aktarıldı.



Koronavirüs ilacının şuan sadece İstanbul Tıp Fakültesi'nden onay aldığı ve Faz-3 çalışmasının tamamlanmasını hemen ardında ise acil kullanım onayına da başvurulacağı bildirildi. Acil kullanım onayının da alınmasında sonra söz konusu ilacın hem Türkiye hem de dünya için umut olması bekleniyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu, toplantı gündemine Omicron varyantını da aldı!
Bilim Kurulu, toplantı gündemine Omicron varyantını da aldı!
Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!
Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!
Son Haberler
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Bingöl'de kaza! Çok sayıda yaralı var
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
Ordu'dan araç çalan 3 çocuk, İstanbul'da yakalandı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
'Made in Turkey' ibaresi yerine 'Made in Türkiye' ibaresi getirildi!
Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!
Omicron alarmı veren Belçika'da okullar kapanıyor!
Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta feci olay! 3 kardeş hayatını kaybetti
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi!
Cinsel saldırıdan yargılanan Musa Orhan, 10 yıl hapis cezasına mahkum...
Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı gazetecilere sinirlendi!
Alkollü olduğu için konuşmak istemeyen Kaan Urgancıoğlu, ısrarlı...
Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!
Ordulu genç, göbeğindeki sivilceyi sıkınca felç kaldı!
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı