Koronavirüs hastalığı geçirenler dikkat! Uzmanlar açıkladı: Eğer hastalığı hafif geçirdiyseniz...







KORONAVİRÜS MAĞDURLARINA İYİ HABER! RİSK OLMAKTAN ÇIKIYOR

ZAMAN GEÇTİKÇE RİSK AZALIYOR







HÂLÂ BİLMEDİĞİMİZ ÇOK ŞEY VAR

KI Araştırma Enstitüsü uzmanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, Covid-19'u hafif atlatan insanların, hiç geçirmemiş olanlara oranla bazı diğer hastalıklar yaşama riski daha yüksek olabilir. Neyse ki, bu riskin yaklaşık 1 yıl içinde ortadan kalktığı belirtiliyor.Maccabi Sağlık Hizmetleri ile işbirliği yapılan araştırmada, çok geniş kapsamlı bir veri seti kullanıldı. Maccabi Sağlık Hizmetleri, ülkenin en büyük dört sağlık hizmeti sağlayıcısından biridir. İsrail'de, Covid-19 geçirip uzun Covid semptomlarından muzdarip olan hastaların önemli bir kısmının bir yıl içinde semptomlardan kurtulduğuna dair umut verici bir araştırma gerçekleştirildi. Maccabi Sağlık Hizmetleri işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmada, Mart 2020-Ekim 2021 arasında Covid-19 geçiren ancak hastanede yatış gerektirmeyen 300.000 kişinin verileri incelendi. Bu kişilerin Covid-19'u atlattıktan sonraki bir yıl boyunca takip edildi ve uzun Covid belirtileriyle ilişkilendirilen 70 farklı sağlık sorununun katılımcılardaki görülme sıklığına bakıldı. Araştırmacılar, hafif Covid-19 semptomları geçirenlere odaklandı ve elde edilen veriler, yaş ve diğer faktörler açısından benzer özelliklere sahip ama Covid-19 geçirmemiş kişilerin verileriyle kıyaslandı. Bu çalışma, dijital ortamda saklanan çok geniş bir veri seti kullanarak gerçekleştirildi ve İsrail vatandaşlarının neredeyse tamamı sağlık hizmetlerini bu dört HMO'dan birinden aldığı için araştırmacılar için başka hiçbir ülkede olmadığı kadar geniş bir çalışma sahası anlamına geliyor.İsrail'de Maccabi Sağlık Hizmetleri'nin işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırma, Covid-19 geçiren ancak semptomları hastanede tedavi gerektirmeyecek kadar hafif olan 300.000 kişinin verilerinin incelenmesiyle gerçekleştirildi. Araştırmacılar, Covid-19'u hafif geçirenlerin, enfeksiyondan sonraki 1 ila 6 ayda başka hastalıklar yaşama ihtimalinin, hiç Covid-19 geçirmemiş olanlardan daha yüksek olduğunu buldu. Ancak altıncı aydan itibaren riskin azaldığı ve Covid-19 geçirmeyenlerin hastalanma riskine yaklaştığı tespit edildi. Araştırmacılar, bu sonuçların, Covid-19 yaşamış olanların sağlık takibinin uzun vadeli olarak devam ettirilmesi gerektiği sonucunu doğurduğunu belirtti. Bulgular, BMJ'de yayımlandı. İsrailli uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmada, Covid-19'u hafif atlatan kişilerde uzun Covid semptomlarının bir yıl gibi bir sürede kaybolduğu tespit edildi. Araştırmada, 300.000 kişinin Covid-19 sonrası bir yıl süresince gözlemlenerek, uzun Covid'le ilişkilendirilen 70 farklı sağlık sorununun görülme sıklığına bakıldı. Çalışmada, hafif Covid-19 geçirenlerin, enfeksiyondan sonraki 1 ila 6 ayda başka hastalıklar yaşama ihtimalinin, hiç Covid-19 geçirmemiş olanlardan daha yüksek olduğu bulundu. Ancak altıncı ay itibariyle riskin azaldığı ve Covid-19 geçirmeyenlerin hastalanma riskine yaklaştığı da tespit edildi. Aşılanmış kişilerin nefes darlığı yaşama ihtimali aşılanmamışlara kıyasla daha düşük olsa da, diğer uzun Covid semptomlarında aşının önemli bir fark yaratmadığı belirlendi. Ayrıca uzmanlar, varyantlarla ilgili olarak, virüsün orijinal haliyle hasta olmak ve Alfa ya da Delta varyantları ile hasta olmanın bir farkı olmadığını bildirdi.Araştırmalarda bazı açık noktalar olduğu, örneğin elektronik sağlık verilerinin ve teşhis kodlarının kullanılması nedeniyle bazı uzun Covid vakalarının gözden kaçmış olabileceği, bazı kişilerin semptomlarına rağmen doktora gitmeyi bırakmış olabileceği belirtildi. Bununla birlikte, araştırmanın hastalık geçirmiş kişilerle geçirmemiş olanları kıyaslaması en önemli yanlarından biri olarak görülüyor. Araştırmanın bulguları, hafif Covid-19 geçirenlerin sadece küçük bir kısmının enfeksiyonla bağlantılı hastalıklar yaşadığını ve kronik Covid semptomlarının kalıcı olmadığını gösteriyor. Ancak uzmanlar, Omicron varyantı kaynaklı vakalarda uzun Covid'in etkilerinin incelenmesi gerektiğini ve yeniden enfekte olmanın etkilerinin de henüz incelenmemiş olduğunu belirtiyor.