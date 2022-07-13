Koronavirüs kabusu geri mi dönüyor? Covid-19 sert dalgasını hafif atlatmanın yolu aşı ve maske













Koronavirüs hatırlatma dozları yapılmaya başlandı!

Risk altında olanların daha dikkatli olması lazım

Maske takarak korunabiliriz!

Koronavirüsün yeni bir dalga halinde tekrar etkisini göstermeye başladığı haberleri son zamanlarda artı gösterdi. Son olarak konuyla alakalı Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vakaların tekrardan yükselişe geçtiğini belirtti. Aydın ile yapılan görüşmelerde tavsiyeler ve uyarılar yer aldı. İşte detaylar... Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, vakaların artmaya başladığını dile getirirken bazı tavsiyelerde bulundu. Yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:"Hasta yoğunluğu arttı ve servislerde artık pandemi nedeniyle hasta olan insanlar da yavaş yavaş hastaneye yatmaya başladı. Vaka sayıları yukarı doğru hareketlendi. Bu artışın mevcut hızla devam etmesi durumunda eski test merkezlerinin yeniden açılacağını düşünüyorum. Umarım iyi korunuruz ve açılmaz. Fakat bu gidişle son 3 haftalık trend izlendiğinde özellikle 15 Haziran'dan itibaren yukarı hareketlenme başlandığını, korunmayla bunu kıramamamız halinde tekrar eski sayılara ulaşılacağını, mevcut test merkezlerinin de yetersiz kalacağı ortada. Bazı yeni değişimleri yapmak zorunda kalabiliriz."Covid-19 için yapılan aşıların hatırlatma dozları tekrardan yapılmaya başlandı. Hastaneler hatırlatma aşıları için randevuları açtı. Birçok insan aşı için hastaneye başvurdu.Prof. Dr. Aydın, özellikle de riskli grupların ve 65 yaş üstünün dikkat etmesi gerektiğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Kapalı yerlerde artık maske takmak gerekiyor. Bu şiddetli bir hastalık oluşturmuyor ama risk gruplarında ve bireysel olarak nasıl seyir göstereceğini bilemiyoruz. Şu an Türkiye'de haftada 25 ölüm var. 25 ölümden birisi olmak ister misiniz veya kim ister? 'Bizim dışımızda birileri olsun' diye insanlar hayal ediyor. Fakat o 25 kişinin içinde siz de olabilirsiniz. Bu sayıyı risk gruplarını bulaşıdan koruyamazsak, bu sayı artabilir. 60 binde 25 kişi düşük bir orana karşılık geliyor. Fakat kimse bu orana girmek istemez. Hala ölüm riski olan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Ve artması durumunda bu oranın da artacağını öngörebilmek mümkün."Aydın, konuşmasında maskeye de değindi ve şunları dile getirdi: "Yapabileceğimiz en güzel şey; maske takarak bu dalgayı atlatmak. Hassas gruplarımız, immün sistemi zedelenmiş, 65 yaş üzeri insanlar, kronik hastalığı olanlar var. Bu dalgayı aşı ve maskeyle geçirmek zorundayız. Şu an sert dalga başlamış durumda ve bunu hafif atlatmanın yöntemleri belli. Bu dalgayı aşı ve maskeyle geçirmek zorundayız. Bu yöntemleri uygulamazsak farklı bir şey bekleyemeyiz.”