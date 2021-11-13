Koronavirüs salgının bitmeden bir yenisi daha geldi

2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 5 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Başlatılan aşı çalışmalarıyla salgının önüne geçilmeye çalışırken yeni bir salgın haberi tüm dünyayı endişeli bir hale getirdi.Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bağlı Maniema vilayetinin Valisi Affani Idrissa Mangala, düzenlediği bir basın toplantısında 2021 yılı içerisinde ülke genelinde 450'den fazla kızamık vakasının görüldüğünü söyledi. Özellikle Kunda Sağlık Bölgesinde 458 kızamık vakasının ortaya çıktığı ve buna bağlı olarak 17 ölüm kaydedildiğini belirten Idrissa, Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan analizlerin de salgını doğruladığını ifade etti.Maniema vilayetinde kızamık salgınının ilan edildiğini sözlerine ekleyen Vali Isrissa, ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşları tarafında verilecek olan desteklere ihtiyaçları olduğunu kaydetti.Hergün yenilere eklenen kızamık salgını vakalarının ise ülkede devam eden hemşire grevi sırasında ortaya çıkması ise endişelere yol açtı.