Koronavirüs sonrası nefes darlığına dikkat













Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu, nefes darlığı hakkında açıklama yaptı. Nefes darlığının genellikle akciğer konusu ile ilgili rahatsızlıklar sebebiyle ortaya çıktığını belirten Uzm. Dr. Arif Keleşoğlu, KOAH, astım, bronşların aşırı duyarlılığı, sigara kullanımı, nefes borusunu tıkayan tümörler, akciğer zarında çeşitli nedenlerle oluşan sıvı birikmeleri, diyafragmayı etkileyen karın içi durumlar ve fazla kilonun nefes darlığına sebep olan faktörler arasında gösterildiğini kaydetti.Astım ve KOAH tanısının, sağlık kuruluşlarında uzman hekimlerce yapılan muayeneler ve solunum fonksiyon ölçümleri sonucunda konulduğunu altını çizen Keleşoğlu, kronik solunum rahatsızlığı yaşayan hastaların solunum fonksiyon takiplerini ev tipi basit spirometreler ile yapabileceğini söyledi.Keleşoğlu, ”Nefes darlığının nedeni belirlenip tedavi edildiğinde nefes darlığı iyileştirilebilir. Astımda, esas tedaviyi, içeriğinde düşük doz kortizon ve bronş genişleticilerin olduğu solunum yolu ile kullanılan gaz ve toz inhaler ilaçlar oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra alerji ilaçları, astım hapları ve bazı durumlarda alerjiyi yatıştıracak biyolojik ilaçlar kullanılabilir. KOAH'da astım için kullanılan inhaler ilaçlar ana tedaviyi oluştururken, solunum kaslarını güçlendirici solunum egzersizleri ve yaşam stili değişikliği de önemli yer tutar” dedi.KOAH başta olmak suretiyle nefes darlığına sebep olan hastalıklarda içilen tütün ürünlerinin bırakılması önemli tedavi seçenekleri içinde olduğu bilgisini veren Keleşoğlu, “Bunun yanı sıra tümörlerde operasyonel seçenekler ve akciğer zarını ilgilendiren durumlarda da tıbbi ve cerrahi seçenekler de nefes darlığı tedavisinde kullanılmaktadır” diye açıklama yaptı.