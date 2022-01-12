Koronavirüs'te korkutan durum! Vaka sayıları artıyor













Açıklanan son rakamlara göre Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 kişiye PCR testi yapılırken yapılan testler sonucunda , 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi ise hayatını kaybetti.12 Ocak Çarşamba günü açıklanan verilere göre son 24 saatlik verilere göre 77 bin 722 vaka tespit edilirken koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 422 bin 28 kişiye test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 42 bin 573 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,80 olurken 1. doz aşı ortalaması ise yüzde 92,12 oldu. 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 137 milyon 891 bin 835 ’e yükseldi.Açıklanan verilerde Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il Osmaniye olurken onu takip eden iller Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak açıklandı.Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il olarak Şanlıurfa açıklanırken bu ilimizi sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm halkımızı uyardı Vakaların bu kadar hızlı bir şekilde artmasının Omicron kaynaklı gelişmeler olduğunu belirtirken bu durumun tedirgin edici olduğunu belirtti. Fahrettin Koca durumu hayatın normal akışı içinde aşabileceğini belirtirken aşı ile elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini hatırlattı.