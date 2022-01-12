GÜNDEM
12 Ocak 2022 - 20:39
Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 21:12

Koronavirüs'te korkutan durum! Vaka sayıları artıyor

Koronavirüste açıklanan son duruma göre vaka sayısı 80 bine doğru gidiyor. Vakalar gittikçe artarken durumun endişe verici olduğu belirtildi.

GÜNDEM
12 Ocak 2022 - 20:39
Güncelleme: 12 Ocak 2022 - 21:12
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Koronavirüs'te korkutan durum! Vaka sayıları artıyor
Açıklanan son rakamlara göre Türkiye'de son 24 saatte 422 bin 28 kişiye PCR testi yapılırken yapılan testler sonucunda , 77 bin 722 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi ise hayatını kaybetti.



145 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
12 Ocak Çarşamba günü açıklanan verilere göre son 24 saatlik verilere göre 77 bin 722 vaka tespit edilirken koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 145 oldu. Bir günde toplam 422 bin 28 kişiye test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 42 bin 573 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 83,80 olurken 1. doz aşı ortalaması ise yüzde 92,12 oldu. 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 137 milyon 891 bin 835 ’e yükseldi.



VERİ HARİTASINDA İLLERE GÖRE AŞILAMA
Açıklanan verilerde Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği il Osmaniye olurken onu takip eden iller Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak açıklandı.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 60,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği il olarak Şanlıurfa açıklanırken bu ilimizi sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm halkımızı uyardı Vakaların bu kadar hızlı bir şekilde artmasının Omicron kaynaklı gelişmeler olduğunu belirtirken bu durumun tedirgin edici olduğunu belirtti. Fahrettin Koca durumu hayatın normal akışı içinde aşabileceğini belirtirken  aşı ile elde edilen sonucu, hatırlatma dozunun önemini, maske ve sosyal mesafenin olayları kontrol altına almadaki etkisini hatırlattı.
 
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