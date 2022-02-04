GÜNDEM
04 Şubat 2022 - 19:46
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 19:47

Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı yeniden 110 bini geçti

Sağlık Bakanlığı 4 Şubat koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 111 bin 157 yeni vaka tespit edilirken, 248 kişi hayatını kaybetti.

GÜNDEM
04 Şubat 2022 - 19:46
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 19:47
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Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı yeniden 110 bini geçti
Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2022 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce duyurdu. 




Vaka sayısı 111 binin üzerinde



Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelindeki sağlık kurumlarında 468 binden fazla kişiye koronavirüs testi yapılırken, 111 bin 157 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 248 kişi can verdi
Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde ülke genelinde 248 kişi yaşamını yitirirken, 83 bin 536 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.


 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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