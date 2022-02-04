Koronavirüs vaka sayıları açıklandı! Vaka sayısı yeniden 110 bini geçti













Sağlık Bakanlığı 4 Şubat 2022 tarihli koronavirüs vaka tablosunu az önce duyurdu.Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde ülke genelindeki sağlık kurumlarında 468 binden fazla kişiye koronavirüs testi yapılırken, 111 bin 157 kişinin test sonucu pozitif çıktı.Hastalık sebebiyle son 24 saat içinde ülke genelinde 248 kişi yaşamını yitirirken, 83 bin 536 kişi ise iyileşerek eski sağlıklarına kavuştu.