Koronavirüs vakaları arttı! Bunu fırsat bilen maske satıcıları zam yaptı! Maske fiyatları dudak uçuklattı...

Koronavirüs ülkemize 11 Mart 2020'de geldi. İnsanları telaşlandıran, kısıtlamaların yapıldığı, can kayıplarının ve vakaların artmasıyla pandemi dönemine girmiştik. Ülke tam atlattı derken Koronavirüs vakaları tekrardan gündeme geldi. Koronavirüs tablosunun haftalık durumu covid19.saglik.gov.tr' de açıklandı.
Açıklamaya göre 11-17 Temmuzda 226 bin 532 vakaya rastlandı. 96 kişi ise hayatını kaybetti. İyileşen sayısı 124 bin 732 olduğu belirlendi. Geçtiğimiz haftaya göre bu haftanın vaka sayısı 100 bin artış gösterdi. Korovirüsün ülkemize geldiği günden beri 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.
Maskeye yüzde 300 zam geldi
Koronvirüs tekrardan kendini göstermeye başladı. Vatandaşlar artan vakalardan kaynaklı tekrardan önlem almaya başladı. Aşı olmayanlar ise aşı olmak için randevu almaya başladı. Maske zorunluğu kaldırılmasına rağmen hala maske kullanan vatandaşlarımız var. Bunu fırsat bile fırsatçılar ise maske üretimi yeniden yapılacağını söyleyip, kalan maskelerin satışının devam edeceğini söyledi. Fakat pandemi döneminde maskeleri 10 lira gibi bir fiyata alırken şimdi maskelerin fiyatı 40 lira oldu.