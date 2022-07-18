Tüm dünyayı etkisi altına alan korovairüs, yıl içinde seyrin düşürmesinden dolayı birçok tedbirin rafa kalkmasına neden olmuştu. Son zamanlarda görülen vaka artışları ise bir çok ülkede tedbirleri tekrar gündeme getirdi. Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, koronavirüs salgının daha fazla yayılmasının önüne geçebilmek için sonbahar aylarında maske zorunluluğunun geri gelmesini planladıklarını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Buschmann, sonbahar ayları ile kışa aylarının çok fazla ciddiye alınması gerektiğini belirterek alınacak yeni tedbirlerle kısıtlamalar hakkındaki çalışmaların Temmuz ayının sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.
DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 13:21
Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu geri geldi!
Koronavirüs vakalarında meydana gelen artış için yeniden tedbirleri ele alan Almanya, maske zorunluğunu geri getirileceğini duyurdu.
DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 13:21