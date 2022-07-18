DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 13:21

Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu geri geldi!

Koronavirüs vakalarında meydana gelen artış için yeniden tedbirleri ele alan Almanya, maske zorunluğunu geri getirileceğini duyurdu.

DÜNYA
18 Temmuz 2022 - 13:21
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Koronavirüs vakaları çoğalınca rafa kaldırılan maske zorunluğu geri geldi!


Tüm dünyayı etkisi altına alan korovairüs, yıl içinde seyrin düşürmesinden dolayı birçok tedbirin rafa kalkmasına neden olmuştu. Son zamanlarda görülen vaka artışları ise bir çok ülkede tedbirleri tekrar gündeme getirdi.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, koronavirüs salgının daha fazla yayılmasının önüne geçebilmek için sonbahar aylarında maske zorunluluğunun geri gelmesini planladıklarını duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Buschmann, sonbahar ayları ile kışa aylarının çok fazla ciddiye alınması gerektiğini belirterek alınacak yeni tedbirlerle kısıtlamalar hakkındaki çalışmaların Temmuz ayının sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.



Almanya, maskeleri geri çıkarıyor

Almanya, maskeleri geri çıkarıyor!

Bakan Buschmann, koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin başında toplu taşımalara maske zorunluluğu olacağını ve bu zorunluluğun kapalı ve kamusal alanlarda da gerçekleşeceğini bildirdi. Kapalı mekanda çalışanlar maskelerin etkinliği tartışılmaz olduğunu hatırlatan Bakan Buschmann, konuşmasının devamında karantina kararı ve aynı zamanda eğitimin askıya alınmasına ya da sokağa çıkma yasaklarına şimdilik geri dönülmeyeceğini aktardı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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