SAĞLIK
04 Ağustos 2022 - 10:15

Koronavirüs vakalarında artış devam ediyor! Sağlık Bakanlığı'nın tedbir uyarıları peş peşe gelirken haftalık yeni bilanço korkuttu

Koronavirüs vaka sayıları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 18-24 Temmuz 2022 verileri vaka sayılarındaki artışı gözler önüne serdi. İşte yeni haftalık koronavirüs bilançosu...

SAĞLIK
04 Ağustos 2022 - 10:15
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Koronavirüs vakalarında artış devam ediyor! Sağlık Bakanlığı'nın tedbir uyarıları peş peşe gelirken haftalık yeni bilanço korkuttu


Sağlık Bakanlığı'nca paylaşılan verilerde 18-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında 365.424 yeni vakanın tespit edildiği, 265.962 hastanın iyileştiği ve 157 kişinin hayatını kaybettiği gözlemlendi.

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı 'Türkiye Haftalık Covid-19 Tablosu' 18-24 Temmuz 2022 tarihlerini kapsıyor.

Ölümler artıyor!



Son haftada tespit edilen toplam vaka sayısı 365.424'ü buldu. 265.962 hasta iyileşirken 157 kişi ise hayatını kaybetti. Türkiye'de görülen vaka sayıları toplamda 15 milyon 889 bin 495'e ulaşırken, vefat edenlerin sayısı ise toplamda 99.341'i buldu.

 koronavirüs vakaları

Yine Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11-17 Temmuz arasındaki dönemde vaka sayıları toplam 226.532, vefat sayısı 96 ve iyileşenler 124.732 kişi olarak kaydedilmişti.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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