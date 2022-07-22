DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 00:43

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan iyiyim mesajı!

Koronavirüse yakalandığı açıklanan ABD Başkanı Joe Biden, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve uzaktan çalışma anına ilişkin bir fotoğrafla iyiyim mesajı verdi.

DÜNYA
22 Temmuz 2022 - 00:43
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan iyiyim mesajı!


ABD Başkanı Joe Bide'ın, Kovid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun ise pozitif çıktığı açıklandı. Biden'ın sağlık durumu ile ilgili Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda, Biden'ın kendisini izole ettiğini ve hastalığı hafif semtomlar göstererek geçirdiği aktarıldı.

Koronavirüs pandemisine karşı aşı geliştirme çalışmalarının tamamlanması sonrasında tam 4 kez aşı olan ABD Başkanı Joe Bide, koronavirüse yakalandı. Kovid-19 testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan Bide, kendisini hemen izole etti.



Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan iyiyim mesajı

Joe Biden'nda iyiyim mesajı!

Kovid-19 test sonucu pozitif olarak çıktıktan sonra hemen kendisini izole eden ABD Başkanı Joe Biden, uzaktan çalışma modeline geçti, Bu güne kadar tam 4 kez aşı yaptıran Biden'ın hastalığın semptomlarını hafif olarak atlattığı ve sağlık durumunda herhangi bir ciddiyet olmadığı bildirildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve açıklamasında Biden ile telefonda konuştuğunu ve kendisini iyi hissettiğini söylediğini Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın test sonucunun pozitif çıkmasının hemen ardından eşi Jill Biden'e ve yardımcısı Kamala Harris' de test uygulandığını fakat onların test sonuçlarının negatif sonuç verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs testinin poziitif çıkması ve kendisin izoleye almasının hemen ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek herkese "İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı. hastalığın semptomlarını hafif olarak atlattığını belirten Biden, sağlığı hakkında sürekli sorulan soruları ve endişeleri takdir ettiğini vurgulayarak iyi olduğunu ve çok çalıştığını söyledi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya ekonomisine sert hamle
Avrupa Birliği Rusya’ya yeni yaptırımlar getirdi! AB’den Rusya ekonomisine sert hamle
Son Haberler
Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!
Fenerbahçe, yeni golcüsü Joao Pedro'ya kavuştu!
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş çıkartıyor!
Sıfır makyaj halini paylaşan Nurgül Yeşilçay, genç kızlara taş...
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları sorunlardan dolayı İnstagram çöktü mü ? sorusunu akıllara getirdi
Son dakika! İnstagram hata veriyor! İnstagram kullanıcıları yaşadıkları...
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira için nakit desteği
Emeklilere çifte ödeme! Maaş dışında karşılıksız 5 bin 250 lira...
Faberge yumurtalarından biri Süleyman Kerimov'un olduğu düşünülen lüks yatta bulundu! Fiji yolunda olan lüks yatta ele geçirilen parçalar şaşırttı
Faberge yumurtalarından biri Süleyman Kerimov'un olduğu düşünülen...
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
Düzce ilinin posta kodu nedir? Düzce ve ilçelerinin posta kondu numaraları
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar kurudu!
İBB'nin hastalıklı diyerek kestiği ağaçların yerine ektiği fidanlar...
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Konya'da korkunç bir kaza yaşandı! Yaralıların durumu ağır
Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Mersin’de akıl almaz olay! Diş tedavisini beğenmediği doktora saldırdı
Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!
Karayollarında kaçak geçişlerin gecikme cezası 4 katına çıktı!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix plartformunda yayınlanacak olan film için bir araya gelen ikilinin set fotoğrafları sızdırıldı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra aynı projede! Netflix...
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
Avrupa Merkez Bankası, 11 yıldır değiştirmediği faizi bu yıl değiştirdi
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
2022 Temmuz ayı PPK toplantısında faiz yüzde 14'te sabit bırakıldı!
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Emekli olanlara promosyon müjdesi! 1.750 TL para hesaplara yatacak
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın bitiş tarihi yaklaşıyor
Market alışverişi yapanlar dikkat! 150 TL hediye para ödenecek! Kampanyanın...