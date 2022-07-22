Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Biden'dan iyiyim mesajı!













Joe Biden'nda iyiyim mesajı!

ABD Başkanı Joe Bide'ın, Kovid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun ise pozitif çıktığı açıklandı. Biden'ın sağlık durumu ile ilgili Beyaz Saray'dan yapılan duyuruda, Biden'ın kendisini izole ettiğini ve hastalığı hafif semtomlar göstererek geçirdiği aktarıldı. Koronavirüs pandemisine karşı aşı geliştirme çalışmalarının tamamlanması sonrasında tam 4 kez aşı olan ABD Başkanı Joe Bide, koronavirüse yakalandı. Kovid-19 testi yaptıran ve test sonucu pozitif çıkan Bide, kendisini hemen izole etti.Kovid-19 test sonucu pozitif olarak çıktıktan sonra hemen kendisini izole eden ABD Başkanı Joe Biden, uzaktan çalışma modeline geçti, Bu güne kadar tam 4 kez aşı yaptıran Biden'ın hastalığın semptomlarını hafif olarak atlattığı ve sağlık durumunda herhangi bir ciddiyet olmadığı bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Başkan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve açıklamasında Biden ile telefonda konuştuğunu ve kendisini iyi hissettiğini söylediğini Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın test sonucunun pozitif çıkmasının hemen ardından eşi Jill Biden'e ve yardımcısı Kamala Harris' de test uygulandığını fakat onların test sonuçlarının negatif sonuç verdiğini duyurdu. ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs testinin poziitif çıkması ve kendisin izoleye almasının hemen ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek herkese "İnancınızı koruyun. Her şey yoluna girecek” ifadelerini kullandı. hastalığın semptomlarını hafif olarak atlattığını belirten Biden, sağlığı hakkında sürekli sorulan soruları ve endişeleri takdir ettiğini vurgulayarak iyi olduğunu ve çok çalıştığını söyledi.