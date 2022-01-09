SİYASET
09 Ocak 2022 - 12:51

Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastane yatırıldı

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

SİYASET
09 Ocak 2022 - 12:51
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Koronavirüse yakalanan Temel Karamollaoğlu hastane yatırıldı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bir süre önce koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu. Karamollaoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Genel Başkanımız Sn. Temel Karamollaoğlu’nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." denildi.




COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI



Öte yandan bir süre önce Saadet Partisi, Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yapılan Covid- 19 testinin pozitif çıktığını duyurulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yakalandığı Covid- 19'a ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Kovid testim pozitif çıktı. Hamdolsun kendimi iyi hissediyorum. Karantina sürecini evimde geçireceğim. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" demişti.

 
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