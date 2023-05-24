DÜNYA
24 Mayıs 2023 - 15:18

Koronavirüsün daha beteri gelebilir! DSÖ'den 'hazır olun' uyarısı..

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) genel direktörlük görevini yürüten Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni halk sağlığı krizi riskinin belirdiğini ve şimdiden hazırlanmamız gerektiğini açıkladı.

DÜNYA
24 Mayıs 2023 - 15:18
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Koronavirüsün daha beteri gelebilir! DSÖ'den 'hazır olun' uyarısı..


DSÖ, tüm ülkeleri ölümcül hastalığa, hatta koronavirüste daha da beter bir salgına karşı hazırlanmaları konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Asamblesi Forumu İsviçre'nin Cenevre kentinde başlatıldı. Düzenlenen organizasyona katılan DSÖ Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni bir halk sağlığı krizi riskinin belirmekte olduğunu ve şimdi hazırlanmamız gerektiğini kamuoyuna duyurdu.



Koronavirüsün daha beteri gelebilir! DSÖ'den 'hazır olun' uyarısı

"HAZIRLIKLI OLMALIYIZ"

DSÖ direktörü, "Yeni hastalık ve aynı zamanda ölüm dalgalarına sebebiyet veren başka bir varyant tehdidi devam ediyor. Bu kutuyu bu şekilde görmezden gelemeyiz. Sorunu erteleyemeyiz" dedi. Bir sonraki salgının yeniden apıları çaldığında toplumun hem kararlı hem de yanıt vermeye hazır hale gelmesi gerektiğini belirten Dr. Ghebreyesus, "Başka bir patojen tehdidi daha da büyük bir öldürücülükle ortaya çıkıyor."diye konuştu.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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