DSÖ, tüm ülkeleri ölümcül hastalığa, hatta koronavirüste daha da beter bir salgına karşı hazırlanmaları konusunda uyardı. Dünya Sağlık Asamblesi Forumu İsviçre'nin Cenevre kentinde başlatıldı. Düzenlenen organizasyona katılan DSÖ Başkanı Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni bir halk sağlığı krizi riskinin belirmekte olduğunu ve şimdi hazırlanmamız gerektiğini kamuoyuna duyurdu.
DÜNYA
24 Mayıs 2023 - 15:18
Koronavirüsün daha beteri gelebilir! DSÖ'den 'hazır olun' uyarısı..
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) genel direktörlük görevini yürüten Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni halk sağlığı krizi riskinin belirdiğini ve şimdiden hazırlanmamız gerektiğini açıkladı.
DÜNYA
24 Mayıs 2023 - 15:18