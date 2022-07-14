GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 22:25

Koronavirüsün yeni varyantı korkutuyor! Uğur Şahin daha önce uyarıda bulunmuştu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yeni varyantı korkutuyor. BA.2.75 ismi verilen yeni varyant için uzmanlar bağışıklığı aşabileceğini söylüyor. Uğur Şahin'de daha önce bu konu hakkında yeni varyantın aşılardan da kaçabileceği vurgusunu yapmıştı.

GÜNDEM
14 Temmuz 2022 - 22:25
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Koronavirüsün yeni varyantı korkutuyor! Uğur Şahin daha önce uyarıda bulunmuştu


Koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına almasında sonra mutasyona uğrayarak çeşitli varyantlarda yeniden görülmeye başlandı. Omicron ismindeki varyant ise kendi içerisinde mutasyona uğrayarak sadece bazı farklılıklarla alt varyantlar oluşturuyor.

Son olarak Hindistan’ta yayılan ve ABD'de olmak üzere birçok ülkede görülen BA.2.75 varyantı, bilim insanları arasında endişeye neden oldu. Aynı zamanda uzmanlar bu varyantın hızlıca yayılabileceğini, aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan elde edilen bağışıklığı da aşabileceğini söylüyor.

Yeni varyant bağışıklıktan kaçabilecek



Yeni bir Omicron alt varyantı olan BA.2.75 ismindeki varyant Hindistan’da görülmesi ve yayılması büyük bir endişeye yol açtı. Uzmanlar pek çok ülkede görülmeye başlayan bu varyantın aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan kalan bağışıklığı da aşabileceğini belirtti.

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Bulaşma oranları artışa neden oluyor

Küresel çapta öne çıkan varyantın BA.5'da olmak üzere diğer Omicron varyantlarından daha ciddi bir hastalığa sebep olup olmadığı henüz bilinmiyor. ABD’deki bir klinikte viroloji direktörü olan Matthew Binnicker, fazla sonuç çıkarmak için daha çok erken olduğunu söyledi. Fakat yeni varyantın, özellikle Hindistan’daki bulaşma oranlarında artışa neden olduğunu belirtti.

Hızla yayılıyor

Hindistan'ın Yeni Delhi'de bulunan Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi-Genomik ve Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü’nde bilim insanı olan Lipi Thukral, BA.2.75 varyantının en son Hindistan’da birkaç eyalette görüldüğü ve diğer varyantlara oranlar görüldüğü yerlerde daha hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Bunun dışında yeni varyantın Avustralya, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada ve yaklaşık olarak 10 ülkede daha tespit edildiğini belirterek kısa bir süre önce de ABD’nin Batı Kıyısında iki vaka tespit edildiğini söyledi.

Bilim insanı Thukral devam eden konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi: “Pandemi öncesi hayata dönmek istiyoruz ancak yine de dikkatli olmalıyız. Artık eskisinden daha yüksek düzeyde riskle yaşadığımızı kabul etmemiz gerekiyor."

BA.2.75 varyantı hangi ülkelerde görüldü?

BA.2.75 varyantı Hindistan'ın ulusal başkenti Delhi başta olmak üzere Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, ve Maharashtra eyaletlerinde görüldü. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, İngiltere, Almanya ve Kanada'nın da içlerinde bulunduğu 10 ülkede daha görüldüğü tespit edildi.

yeni varyant hangi ülkelerde görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün takibinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) baş bilim insanı Soumya Swaminathan’ın söylemlerine göre, ilk kez geçen ay Hindistan’dan bildirilen Omicron alt varyantı BA.2.75’i şiddetli olarak adlandırmak için henüz çok erken. Swaminathan Twitter'da yaptığı bir paylaşımda Hindistan’ın yanı sıra yeni varyantın 10 ayrı ülkeden daha rapor edildiğini söyledi ve “DSÖ onu izliyor. Analiz etmek için hala sınırlı dizileme var ancak bu alt varyant, spike proteinin reseptör bağlama alanında birkaç mutasyona sahip gibi görünüyor. Virüsün kendisini insan reseptörüne bağlayan kilit kısmı budur. Bu yüzden bunu izlemeliyiz” açıklamasında bulundu.

Uğur Şahin bu konu hakkında uyarıda bulunmuştu

Geçen haftalarda koronavirüsün Omicron varyantının aşılardan kaçabilen yeni bir alt varyantını tespit edildiğini belirten Uğur Şahin, uyarılarda bulunmuştu. Şahin, küresel olarak Koronavirüs kısıtlamalarının teker teker kaldırıldığını ve yeni bir dalga oluşmaması için yetkililere söz konusu alt varyanta göre oluşturdukları aşıya kullanım onayı sürecini hızlandırmaları çağrısında bulunmuştu.

İngiliz Financial Times gazetesinde yaptığı açıklamasında ise klinik araştırmaların bugüne kadar yapılanlardan farklı olmayacağını vurgulamış ve “spike proteininin birkaç amino asidini değiştireceklerini” ifade etmişti. 

EDİTOR
Işıl İLYAS
Işıl İLYAS
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