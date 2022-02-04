YAŞAM
04 Şubat 2022 - 16:36
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 16:36

Koronaya yakalandı! 14 aydır kurtulamadı

İstanbul Sarıyer'de yaşamını sürdüren Muzaffer Kayasan isimli vatandaş 14 ay önce yakalandığı koronavirüs'ten hala kurtulamadı.

YAŞAM
04 Şubat 2022 - 16:36
Güncelleme: 04 Şubat 2022 - 16:36
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Koronaya yakalandı! 14 aydır kurtulamadı
İstanbul Sarıyer'de yaşamını sürdüren  Muzaffer Kayasan isimli vatandaş 14 ay önce yakalandığı koronavirüs'ten hala kurtulamadı.




78 testin tamamı pozitif çıktı



İstanbul Sarıyer'de yaşayan ve aynı zamanda lösemi ile mücadele eden 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan isimli vatandaş 2020 Kasım ayında koronavirüs hastalığına yakalandı. Hastanede kısa süre tedavi gören Kayasan, tedavinin devamında evine gönderdildi. Ancak talihsiz adam o günden sonra koronavirüs hastalığından kurtulamadı. 14 ay boyunca 78 test yaptıran 56 yaşındaki adam, her seferinden "korona pozitif" sonucu iler karşılaştı. Karantinasını sonlandıramayan, torunlarını göremeyen, evde tek başına yaşamak zorunda kalan Kayasan, yetkililerden yardım istedi.

Aşı olmayan vatandaşlara seslenen Kayasan, "Bizim insanımız külhanbeyi, kabadayı edasıyla 'bana bir şey olmaz, Covid-19 da neymiş' diyor. Ama hastaneye düştü mü 'Allah' diye bağırıyor. Aşı ol. Ben hastaneye gelen ve ölenlerin çoğunun aşısız olduğuna tanık oldum. Söylediğiniz zaman da Covid-19 bölümüne refakatçi olarak bile aşısız gelen vardı. Adam bak öldü burada. Aşı olsanız ne olurdu? Sadece sizinle alakalı bir durum değil. Aşı olmayanlar sizin çevrenizde çoluk çocuk var siz otobüse biniyorsunuz, okula gidiyorsunuz. İnsanlar buralarda geziyor. Başkalarını öldürmeye hakkınız yok. Bu ahlaksızlık, vicdansızlık. Bana bir şey olmaz diyorlar. Benim fırsatım olsa ben gidip bugün aşı olacağım. Zaten gönüllüyüm. Ben başka bir aşı da olmayacağım, Turkovac aşısı olacağım. Ama sistem beni kabul etmiyor. Doktora gidiyorum , bakıyor Covid-19'sun aşı olamazsın diyor. Ben ne yapacağım şimdi bana bir çare gösterin. Ben yine şunu söylüyorum. Aşı ol, hayatta kal. Hastaneye gidip perişan olmaktansa, ayakların yürürken hastaneye git aşını ol. Evine bile geliyorlar. Devlet sana her imkanı tanımış, yaşamak isteyen aşı olsun" ifadelerini kullandı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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