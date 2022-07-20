Koroplast halka arz işlemleri başlattı! Koroplast talep toplama tarihleri ne zaman? Koroplast halka arz işlemleri hangi bankalardan yapılacak? Koroplast halka arz işlemleri...







Koroplast halka arz ne zaman?







Koroplast talep 20-21-22 temmuz tarihlerinde yapılacak. Yatırımcılar 4,68 TL oranında bir talepte bulunuyor. Bankalar ile anlaşma sağladı. Peki hangi bankalar halka arz işlemi yapacak? Detaylar haberimizde!38 yatırıcımcı ile oluşan bir komisyon hazırlandı. Talepler ise 20-21-22 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yapıalcak olan yatırımların yüksek başvuru yapan bireysel yatırımcılar yüzde 25, bireysel yatırımcılara yurt içi yüzde 25, kurumsal yatırımcılar için yurt içi yüzdee 40 olarak hedefleniyor. %10 ise yurt dışı kurumsal yatırımcılar için belirlendi.Koroplast Halka Arz Aracı Kurum ve BankalarYapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.ŞAhlatçı Yatırım Menkul Değerler A.ŞAk Yatırım Menkul Değerler A.ŞAkbank T.A.Ş.Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Aktif Yatırım A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.ŞHalk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.ŞING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ING Bank A.Ş.Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.ŞFibabanka A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.ŞPiramit Menkul Değerler A.Ş.QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.TEB A.Ş. Tera Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.ŞVakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.