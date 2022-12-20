Kortların asi çocuğu Nick Kyrgios'tan çarpıcı açıklamalar...













Nick Kyrgios, puan sistemini yerden yere vurdu. Avustralyalı raket, "Birçok kez söyledim ve şimdi tekrar söylüyorum. Takvimde çok fazla toprak kort turnuvası var. İlk 100'de tanımadığım adamlar görüyorum. Sokakta karşılaşsam onları tanıyamam ve onlar sadece toprak turnuvaları için oradalar. Bence bu saçmalık. Daha önce de söyledim. Şu anki puanlama sistemi, form veya yeteneklerinizden çok süreklilik ve ne kadar oynadığınızla alakalı" şeklinde konuştu.Şu anda Dubai'de gösteri turnuvasında mücadele eden Nick Krygios, sözlerine 2023'teki hedefleriyle devam etti. 27 yaşında tenisçi, "Umarım bu sene Grand Slam kazanır ve sonrasında emekli olurum" dedi. Nick Krygios; kariyeri boyunca yeteneklerine ihanet eden, vurdumduymaz ve başarıyla çok özdeşleşemeyen bir oyuncu profili çizerken bu senenin son iki Grand Slam'inde beklentilerin üstüne çıkmış ve farklı mantalitesiyle herkesi şaşırtmıştı. Wimbledon'da ilk kariyer Grand Slam finalini oynayan Krygios, Djokovic 3-1 kaybetmişti. Amerika Açık'ta ise Karen Khachanov'a beş set sonunda çeyrek finalde elenmişti.