GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 13:40

KOSGEB'den çok sayıda mesleğe '0' faizli geri ödemesiz 250 bin lira destek!

KOSGEB tarafından başlatılan ve çok sayıda meslek grubunu kapsamına alan 'Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı' tamamlandı. Bu program çerçevesinde ise başvuranlara '0' faizli geri ödemesiz 250 bin liraya kadar destek sağlanacak.

GÜNDEM
01 Eylül 2022 - 13:40
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KOSGEB'den çok sayıda mesleğe '0' faizli geri ödemesiz 250 bin lira destek!


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak bir çalışma başlatan KOSGEB, neredeyse kaybolmuş mesleklerin yeniden hayata geçirilmesi için geri ödemesiz 250 bin lira üst limite sahip bir destek vermeye hazırlanıyor. Bu destek ile başvuran herkes kuruluş, işletme ve yetiştirme çalışmalarının yanı sıra makine ve teçhizat, tanıtım ve pazarlamalarını karşılayabilecekleri Bugün başlayan başvurular sonrasında yapılan değerlendirmelerde program çerçevesinde belirlemiş olan meslekleri yapan kişilere 150, 200, 250 bin TL tutarında bir nakit desteği sağlanacak.

Bu güne kadar 602 işletmenin ön başvurularını kabul eden Kültür ve Turizm Bakanlığı, KOSGEB ile birlikte hazırlanan destek paketinden yararlanabilmesi için başvuru süresini 30 Eylül'e kadar uzattı. Ön başvuruları kabul edilen işletmeler arasında, gramofon tamircisi, ahşap işleri ve bıçakçılığın yanı sıra bakırcılık, deri işleri ile uğraşanlar da bulunuyor.



geri ödemesiz 250 bin TL destek

'0' faizli geri ödemesiz 250 bin TL destek paketi

Hazırlanan destek programıyla ilk başlarda usta-çırak ilişkilerinin güçlendirmesi hedeflenirken aynı zamanda yeni personel alımı yapacak olan işletmelere de 250 bin TL'ye kadar geri ödemesi olmayan nakit desteği sağlanacak.

Programda işletmenin sahibi, bu güne kadarki mesleki birikimlerini yeni istihdamlara aktarabilmesi için alacağı personel için 150 bin TL'ye kadar bir destek alabilecek. Makine ile teçhizat giderlerinde kullanılmak üzere üst limiti 50 bin lira olan paketten yararlanabilecek olan işletme sahibi bu makine ve teçhizatların en fazla 3 yaşında olmasına özen göstermesi istenecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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