KAMU PERSONELİ
30 Ocak 2023 - 10:45

KOSGEB yüksek maaşla çalışacak personeller arıyor! Bu yıl KPSS'ye girenler hemen başvurabilir! Son başvuru tarihi belli oldu

KOSGEB'te dolgun maaşlar ile yeni ilanlar. İşte detaylar...

KAMU PERSONELİ
30 Ocak 2023 - 10:45
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KOSGEB yüksek maaşla çalışacak personeller arıyor! Bu yıl KPSS'ye girenler hemen başvurabilir! Son başvuru tarihi belli oldu
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KOSGEB, 24 Şubat 2023 tarihine kadar 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvuruları kabul edecektir. Başvurular KPSS puanının yüzde yetmişi ve YDS veya dengi puanının yüzde otuzu ile toplanarak yapılan sıralamaya göre sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme ile değerlendirilecektir.

"12 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI YAPILACAKTIR"

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KGİG-DİB), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesine 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecektir. 



KOSGEB Personel alacakKüçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KGİG-DİB), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde 12 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecektir. Adayların KPSS puanlarının yüzde yetmişi ve YDS veya dengi puanlarının yüzde otuzu toplanarak sıralamaya göre değerlendirilecektir. Başvuru şartlarını uygun olarak saptayan adaylar sözlü sınavda yer alacak ve sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Bu alımlar, bilişim sektöründeki kurumların ve kuruluşların verimliliğini artırmak ve KGİG-DİB bünyesinde hizmet vermek üzere bilişim personeli alımını gerçekleştirmek için yapılacaktır. Başvuru son tarihi 24 Şubat 2023'dir.

EDİTÖR
Mert Batı
Mert Batı
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