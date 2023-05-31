DÜNYA
31 Mayıs 2023 - 12:21

Kosova'nın kuzeyi giderek karışıyor! NATO'dan Kosova'ya ilave asker gönderme kararı..

NATO, kuzey Kosova'daki Sırplar ile Kosova'nın NATO barış gücü (KFOR) arasında artan gerilimin ortasında Kosova'ya ek asker göndereceğini duyurdu.

DÜNYA
31 Mayıs 2023 - 12:21
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Kosova'nın kuzeyi giderek karışıyor! NATO'dan Kosova'ya ilave asker gönderme kararı..


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı bir son dakika açıklamasında NATO'nun Kosova Barış Gücünü (KFOR) güçlendirmek için 700 asker daha göndereceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO Başbakanı Jonas Gar Store ile 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde NATO gayrı resmi dışişleri bakanları toplantısının gerçekleştirileceği Norveç'in başkenti Oslo'daki merkezde ortak bir basın toplantısı düzenledi.

"GEREKLİ TÜM ÖNLEMLER ALINACAK"

Kosova'nın kuzeyi giderek karşıyor! NATO'dan Kosova'ya ilave asker gönderme kararı..



Son günlerde tansiyonun arttığı Kosova'ya atıfta bulunan Stoltenberg, dün KFOR askerlerine düzenlenen saldırıda 30 askerin daha yaralandığını hatırlattı. Bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "KFOR ve NATO güçleri, tüm Kosova vatandaşları için güvenli bir ortam sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacaktır. Birleşmiş Milletler'in yetkisine uygun olarak tarafsız davranmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Stoltenberg, Batı Balkanlar adına oluşturulan operasyonel yedek kuvvetten 700 askerin Kosova'ya gönderilmesine karar verildiğini, asker taburunun da artırılacağını, gerekirse bu askerlerin gönderileceğini açıkladı. Stoltenberg, konuşmasının devamında "Şiddet olayları Kosova'yı ve daha geniş bölgeyi oyalayarak Avrupa-Atlantik özlemlerini tehlikeye attı. Barışı sürdürmenin tek yolu bu." ifadelerini de kullandı.

Kosova'nın kuzeyi giderek karşıyor! NATO'dan Kosova'ya ilave asker gönderme kararı..

KOSOVA'DA 30 KFOR ASKERİ YARALANDI

Kosovalı Sırplar, 26 Mayıs'ta, Sırpların kuzey Kosova'da yoğunlaştığı Zvesan, Zubin Potok ve Reposavić belediyelerinde 23 Nisan günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin galibi Arnavut belediye başkanının seçilmesini protesto etti. Bölgenin Arnavut belediye başkanını korumak adına gönderilen Kosova polisiyle Kosovalı Sırpların arasında çatışma çıktı.

NATO, KFOR'u takviye etmek için ek birliklerin gönderildiğini ve bir İtalyan operasyonel kurtarma gücünün etkinleştirildiğini duyurdu.

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