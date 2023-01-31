Koşul yok, şart yok! Devletten dar gelirliye 1.300 TL yardımı! Çocuğu olan başvurup PTT'den parasını alacak







DEVLET DESTEĞİYLE ÇOCUKLU AİLELERE YARDIM: SÜT PARASI, EMZİRME ÖDENEĞİ VE ÇOCUK YARDIMI DETAYLARI







PTT ÜZERİNDEN YATIRILACAK

Devlet tarafından çocuğu olan ailelere destek olarak tek seferlik ödemeler, sağlanıyor. sigorta şartı aranmıyor!Çocuk sahibi olan ailelere ile büyük bir sevinç haberi geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi olan ailelere özel destek sağlama konusunda bir adım daha attı. Bakanlık, çocuk sahibi olan ailelere süt parası adı altında bir ödeneğe sahip olmalarını sağladı. Bu ödeneğe sahip olmak için sigorta şartı aranmıyor.Ödemeler, PTT üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yılda 202 TL olan ödeme bu yıl 232 TL olarak yapılıyor. Bilindiği üzere, çocuğu olan her aileye bir miktar para ödemesi yapılıyor. Bu yıl da yapılacak ödemeler, ilk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL toplamda 1300 TL olarak yapılacak. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi olan ailelere destek vermeye 2023 yılına kadar devam edeceğini açıkladı. Yapılan yardımın detaylarını öğrenmek isteyen aileler, PTT üzerinden kimlik numaralarıyla yardım alabilecekler. Yeni doğan çocuklar için devletten alınabilecek yardımlar, ailelerin çocuk büyütme sürecini kolaylaştıracak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı bu girişimin, ailelerin çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağlamasını umut ediyoruz.