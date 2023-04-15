SAĞLIK
15 Nisan 2023 - 13:27

Kovid-19 aşılarının tazminatları ödenmeye başladı! Ömür boyu aylık 3 bin 500-18 bin 300 TL ödeme alacaklar..

Almanya'da Kovid-19 aşılarına dava açıldı. Ülkede koronavirüs aşısı nedeniyle sağlık sorunu yaşadığını öne süren 301 kişi ömrünün sonuna kadar tazminat alacak.

SAĞLIK
15 Nisan 2023 - 13:27
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Kovid-19 aşılarının tazminatları ödenmeye başladı! Ömür boyu aylık 3 bin 500-18 bin 300 TL ödeme alacaklar..
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Şimdiye kadar 301 koronavirüs yan etkisi tazminat başvurusunun onaylandığı Almanya'da, başvurusu onaylanan kişiler ömür boyu aylık 164 ila 854 Euro arasında tazminat alacak. Yetkili makamların gerekli görmesi halinde bu kişilerin tedavi masraflarını da devlet karşılayacaktır.

KORONAVİRÜS AŞILARININ FARKLI HASTALIKLARA NEDEN OLDUĞU İDDİASI...

Almanya'da aşı ve ilaçları onaylayan akreditasyon kuruluşu Paul Ehrlich Enstitüsü (PEI) tarafından hazırlanan şı komplikasyonları listesine göre, Covid-19 aşıları arasında kalp hastalığı, kan pıhtılaşması, yüz felci ve Guillain-Barre adı verilen bir kas bozukluğu bulunuyor. Guillain-Barre sendromunun işitme kaybı ve kulak hastalıkları kulak çınlamasına ve diğer rahatsızlıklara neden olabileceği belirtiliyor.



Kovid-19 aşılarının tazminatları ödenmeye başladı! Ömür boyu aylık 3 bin 500-18 bin 300 TL ödeme alacaklar

PEI raporuna göre, Haziran 2022 itibarıyla 323.684 şüphelinin olay ve şüpheli aşı komplikasyonu bildirilmiştir. Aynı döneme ait verileri inceleyen bir rapor, ölümler ve aşılar arasında 120 bağlantı vakası buldu.

185 KİŞİ AŞI ÜRETİCİLERİ KARŞI MAHKEMEYE BAŞVURU YAPTI

Covid-19 aşısının ciddi yan etkilerinden mağdur olduğunu iddia eden 185 kişi mahkemede aşı üreticisine dava açtı. İk davanın ise 28 Nisan tarihinde Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görüleceği bildirildi.

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