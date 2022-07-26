Kovid-19 BA.5 varyantı nedir, bulaşıcı mı? Koronavirüs yeni semptomları ve belirtileri

Haftalık vakaların eskiye oranla çok fazla artmasıyla birlikte hastalığın yeni varyantıyla ilgili insanların araştırmaları devam ediyor. Peki Covid-19
hastalığının yeni varyantı olan BA.5 belirtileri nasıl gözleniyor? Yeni Varyant Belirtileri
ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Covid-19 yeni varyantı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan vaka sayılarının tablosuna göre 11 Temmuz ve 17 Temmuz arasında pozitif vaka sayısı 226 bin 532'ye çıktı. Pozitif vakalardan 96 kişi hayatını kaybetti ve 124 bin 732 vaka da tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Hastalığın yeni varyantı olarak bilinen BA.5 varyantında ise hastalığın en hızlı varyantı olduğuna dair açıklamalar yapılıyor. Uzmanlar yaptıkları araştırmalar sonucunda hastalığın öksürük, ateş, burun akıntısı ve yorgunlukla kendini gösterdiğini söylüyor.
Yeni varyant belirtileri
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin yaptığı araştırmaya göre pozitif vakaların gösterdiği belirtilere göre yüzdelik oranlar açıklandı. Yeni varyantta pozitif vakaların yüzde 10'unda koku kaybı, yüzde 58'inde boğaz ağrısı, yüzde 11'inde kulak ağrısı, yüzde 49'unda bağ ağrısı, yüzde 11'inde nefes darlığı, yüzde 40'ında burun tıkanıklığı, yüzde 12'sinde terleme ya da titreme, yüzde 40'ında kuru öksürük, yüzde 13'ünde ateş, yüzde 40'ında kuru öksürük, yüzde 13'ünde göğüs ağrısı, yüzde 40'ında burun akıntısı, yüzde 13'ünde koku his değişimi, yüzde 37'sinde balgamlı öksürük, yüzde 14'ünde göz ağrısı, yüzde 35'inde ses kısıklığı, yüzde 15'inde lenf bezi şişmesi, yüzde 32'sinde hapşırık, yüzde 18'inde baş dönmesi, yüzde 27'sinde yorgunluk, yüzde 25'inde kas ağrısı. New York Times'ın yaptığı habere göre en yaygın görülen öksürük, kas ve baş ağrısı, burun akıntısı, yorgunluk ve boğaz ağrısı gözleniyor. Gün gün olarak yeni varyantın belirtileri şu şekilde belirlendi. Yakın temasta bulunulan kişiden hastalık bulaşır bulaşma ise hasta olan kişi şarkı söylerken, konuşurken, hapşırırken ve öksürürken bulaşma gösterir. İlk üç gün ise kuluçka dönemi olarak bilinmektedir. Sars-CoV-2 virüsü vücuda girdikten sonra etki alanı genişler ve tüm vücuda yayılmaya başlar. Yapılan araştırmalara göre ise yeni varyantın kuluçka süresi daha da azalmış olarak gözleniyor. 4 ve 4. gün arası ise belirtiler başlayıp gelişiyor. Üst solunum yollarına yani ağız burun ve boğaza ilerleyen virüs bağışıklık sistemiyle karşı karşıya geliyor. Zaman geçtikçe vücutta virüse karşılık veren T lenfosit ve antikorları ve B lenfositleri virüsle savaşmak için devreye girmektedir. 15. gün ve sonrası ise bitiş olarak bilinir. Vücuda giren virüsle savaşan bağışıklık sistemi çoğunlukla girilen bu savaşı kazanmaktadır. Bu konuda en büyük yardımcı da aşılardır. Aşılar bağışıklık sisteminin vücuda giren virüsle savaşmasında yardımcı olma görevini üstleniyor. Eğer virüs akciğerlere ulaşmayı başardıysa hayati riskler ortaya çıkabiliyor. Bazı durumlarda pozitif vakalar iyileşse bile aylar ya da yıllarca belirtileri taşıma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bu durumla ilgili düşünceler henüz belirsiz olsa da vakaların yüzde 13.3'ü kadar bir oranda belirtiler bir ay ya da daha uzun süre devam edebiliyor. Covid hastalarının yüzde 30'undan fazlası ise 6 ay ya da daha uzun bir süre içinde bile nefes alma, yorgunluk, kaygı ve eklem ağrılarından kurtulamama gibi durumlarla karşılaşabiliyor.