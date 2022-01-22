SAĞLIK
22 Ocak 2022 - 12:34

Kovid aşısının 3. dozunu olmayanlar dikkat!

ABD tarafından yapılan 3 ayrı çalışma sonuçlarında Kovid-19 aşısının 3. dozunu da olanlarda hastalıktan koruma etkilerinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.

SAĞLIK
22 Ocak 2022 - 12:34
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Kovid aşısının 3. dozunu olmayanlar dikkat!
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) yapılan araştırmalar için hazırladığı ortak raporda koronavirüs salgını için geliştirilen Kovid-19 aşılarının özellikle Omicron varyantına karşı koruma etkisinin üçüncü doz aşı olduğu sonucuna yer verildi.








Yapılan 3 ayrı araştırmada da ABD'de şu an görülen Kovid vakalarının yüzde 99'undan daha fazlasını oluşturan Omicron varyantına karşılık en iyi koruma etkisinin 3 doz aşı olma sonucuna varıldı. 10 eyalette yaklaşık olarak 88 bin vakanın incelemeye alındığı araştırmada, Aralık ayı ve Ocak ayı içerisinde 3. doz aşıların uygulanmasının hastaneye yatış durumunu yüzde 90 oranında önlediği belirtilirken, sadece iki doz aşı olan kişilerin 6 ay sonrasında aşının koruma etkisinin yüzde 57'lere kadar düştüğünün tespit edildiği aktarıldı.

Yine 10 ayrı eyalette 200 binden fazla vakanın incelemeye alındığı bir diğer araştırmada ise takviye aşı olarak bilinen 3. doz aşının koronavirüse yakalanmış vakaların acillik durumlarını önlemede de yüzde 82 etkili olduğu sonucu çıkarıldı.



Aynı araştırma sonuçlarında, 6 ay ve daha önceden sadece iki doz olmuş vakaların hastaneye yatışlarını ise sadece yüzde 38 engelleyebildiği belirlendi.

CDC tarafından yapılan üçüncü araştırma sonuçlarında ise hatırlatma dozunu yaptıran kişilerin Omicron varyantına yakalanma riskinin 100 binde 149 olarak belirlendiği raporlanırken, hatırlatma dozunu olmayan kişilerde ki risk oranının 100 binde 255 saptandığı kaydedildi.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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