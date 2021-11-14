Köy düğününde maganda kurşunu iki can aldı

Çorum’un Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde gerçekleşen düğünde maganda kurşunu iki can aldı. Köy meydanında gerçekleşen düğünde kimliği belirlenemeyen kişi etrafa rastgele ateş açtı. Rastgele açılan ateş sonucu iki kişi vuruldu. Maganda kurşununun isabet ettiği Emin Alpaslan ve Murat Şahin başından vuruldu. Kanlar içerisinde yerde kalan iki kişi düğün yerinde hayatın kaybetti.

Düğüdekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgede soruşturma başlattı. Köye giriş çıkışlar kapatılırken ateş açan kişinin kim olduğu tespit edilmeye çalışılıyor.