Köy hayatı yaşama hayali kurarken evlilik vaadiyle 520 bin lirasını kaptırdı!













TARLA SATTI VE TEFECİDEN BORÇ PARA ALDI!

'Türkiye'ye gelince hepsini geri çekeceğiz' demiş

"Benden hâlâ para istiyor."

Kıbrıs'ta üç çocuk babası olan 60 yaşındaki Bilal Nergis, köy hayatını o kadar çok seviyordu ki, Adana'nın Feke ilçesindeki Gedikler Mahallesi'ndeki köy evine dönerek orada yaşamak istedi. Ancak gelmeyen karısıyla tartışan yaşlı bir adam tek başına köye geldi ve eve yerleşti. Bilal Nergis, bir ay önce sosyal medyadan Türkmenistan'da yaşayan ve yardıma ihtiyacı olan bir kadınla tanıştı. Nergis, kendisini Miray El (40) adıyla tanıtan kadınla bir süre konuştuktan sonra "Oturduğum kulübede hep su var. Ne olur kurtarın beni buradan. Köy hayatını severim. Sırtımda odun bile taşırım, evlenelim." şeklinde kullandığı ifadelere inandı ve kadında evlilik hayali kurmaya başladı.Türkmenistan'da yaşayan kadının Türkiye'ye gelmesine yardım etmek isteyen Bilal Nergis, bir ay içinde 24 seferlik toplam 520 bin lira havale yaptı.Adam kadının istediği parayı farklı hesaplara yatırdı, 2 tarlasını satan Bilal Nergis, ayrıca Kıbrıs'ta çalışarak biriktirdiği paranın yetmediğini görünce gidip tefeciden borç para aldı. Bundan birkaç gün durumu polis arkadaşına anlatan Nergis, dolandırıldığını anladı ve Feke'de bulunan Jandarma Karakol Komutanlığı'na gitti ve kadından şikayetçi oldu.Bilal Nergis, jandarmaya verdiği ifadesinde gönderdiği parayı "Türkiye'ye gidince hepsini alacağız. Şu anda hepsi hesapta" dediğinden dolayı gönderdiğini söylerken kadını sosyal medya hesabından görünce çekinerek aradığını belirterek, "Türkmenistan'da olduğunu söyledi fakat numara Türkiye. Aradığımda yardıma ihtiyacı olduğunu anlattı. Ayrıca bu konuda kendimi kötü hissediyorum. Ama benden hep para istedi. "Parayı gönderdim" dedi. Para isteyen kadının "Bulgar gümrüğündeyim, kırmızı bültenim var" dediğini aktaran Nergis, şikayetine şu sözlerle devam etti: "Kırmızı bültenle aranıyorum. Buradan döndüğümde 5 yıl boyunca yurt dışına çıkamayacağımı söyleyince 80 bin lira gönderdim. Bana adının Elif olduğunu, Adanalı olduğunu söyledi. Gümrük memuruydu kadın bu paraların kartta olduğunu ve adana'ya geldiğinde paranın ödeneceğini ve beş ATM'den çekilebileceğini, paranın ortak hesaba yatırılacağını söyledi. Bende 'gel' dedim. Ama bu parayı karta yüklemek 20 bin lira daha istediler. Sonra 20.000 lira daha istediler, ben de gönderdim. Toplamda 24 sefer için 520.000 lira aktardık.”Aldatan kadının hala parayı istediğini anlatan Bilal Nergis, "Bu kadını yakalamanızı istiyorum. Paramızı geri vermelerini istiyorum. Hala benden para istiyor, "Köy hayatı seviyorum." dedi. Hanımım köy evi istemiyor. Buda öyle deyince kanıma girdi. Çok üzgünüm. Arkadaşlarımla aram kötü oldu, rezil oldum. Karım da para gönderdiğimi öğrendi. Ama ne kadar olduğunu söylemedi" dedi.