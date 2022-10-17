Köyün ağası köyü satınca ortalık birbirine girdi: 1'i asker 3 yaralı







KÖYE YENİ TOPRAK SAHİPLERİNİN GİRMELERİNE İZİN VERMEDİLER











Diyarbakır'da bu güne kadar görülebilecek en ilginç olaylardan biri yaşandı. Filmleri aratmayacak olay Bismil ilçesine bağlı Sinan Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Bismil ilçesindeki Sinan Mahallesi sakinleri kırsal kesimlerinde 'Ağa' olarak adlandırılanların köy arazilerinin bir kısmını yakınlarda yaşamayan insanlara sattığını söylediler. Arazilerin yeni sahiplerini köye sokmak istemeyen mahalle sakinleri ellerinde taş ve sopalarla köyün girişinde beklemeye başladılar.Köyün girişinde bekleyen köylüler yeni arazi sahiplerinin girişlerini ellerindeki taş ve sopalarla engellemeye çalıştılar. O sırada köylülerin üzerine ateş açılırken bir anda ortalık karıştı ve devreye jandarma girdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen jandarma ekipleri çıkan arbedeyi yatıştırmaya çalışırken çıkan çatışmada bir jandarma görevlisinin taş parçasıyla başından yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri arbedede yaralanan iki kişiyi ve jandarma personelini ambulanslara alarak hastaneye kaldırırken jandarma, köyün giriş ve çıkışlarında geni güvenlik önlemi aldı. Olaya karıştığı tespit edilen bazı kişiler de yakalanarak gözaltına alındı.