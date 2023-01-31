Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na bağlı ekipler FETÖ örgütüne üye 35 kişinin 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarının sorularının usulsüz yollardan alınarak sınavlara girrecek olan örgüte üye diğer kişilere dağıttıklarının tespitinin yapıldığı ve bu yönde bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılığın açıklamasında, farklı üniversitelerde akademisyenlik yapan 35 zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.
GÜNDEM
31 Ocak 2023 - 12:44
KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarının sorularını çaldıkları iddia edilen 35 şüpheliden 27'si yakalandı!
FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarını sorularını usulsüz olarak el koyduğu ve sınavdan önce örgüte üye kişilere verdikleri tespit edilen 35 zanlıdan 27'si tutuklandı.
GÜNDEM
31 Ocak 2023 - 12:44