KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarının sorularını çaldıkları iddia edilen 35 şüpheliden 27'si yakalandı!













32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Terör Suçları Soruşturma Bürosu'na bağlı ekipler FETÖ örgütüne üye 35 kişinin 2011-2013 yılları arasında gerçekleştirilen KPDS, ALES, YDS ve ÜDS sınavlarının sorularının usulsüz yollardan alınarak sınavlara girrecek olan örgüte üye diğer kişilere dağıttıklarının tespitinin yapıldığı ve bu yönde bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Başsavcılığın açıklamasında, farklı üniversitelerde akademisyenlik yapan 35 zanlı hakkında tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir ekip, Başsavcılığın talimatıyla örgütün özel imamlarıyla telefon bağlantısı olduğu belirlenen zanlılar için Ankara'nın 32 ilinde eş zamanlı soruşturma başlattı. Gerçekleştirilen operasyonda 27 zanlı gözaltına alındı. Diğer 8 zanlının yakalanabilmesi için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, bu sabah FETÖ üyesi oldukları belirlenen 11 zanlıyı yakalamak adında bir operasyon düzenledi. Özel kuvvetlerde de yer alan eş zamanlı eylemde 10 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan zanlılarla ilgili daha önce itiraflara el koyan FETÖ'cülerin ifadelerinin olduğu ortaya çıktı.