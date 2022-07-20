Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar 2022 KPSS sınavından başarılı puan alabilmek için ter dökmüştü. Sınavın hemen ardından 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında alınan puana göre tercih işlemleri tamamlanmıştı. Adaylar tercihlerini gönderdikten sonra yerleştirme sonuçlarını merakla beklemeye başlamıştı. Gözler ÖSYM'nin yerleştirme sonuç açıklama duyurusuna çevrilirken, ÖSYM'den beklenen açıklama bugün yapıldı. Duyuruda KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldığı bildirildi.
EĞİTİM
20 Temmuz 2022 - 13:00
KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldı
ÖSYM'nn son dakika duyurusunda KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldı. KPSS sınavına giren ve 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM sitesinden sorgulayabilecekler.
EĞİTİM
20 Temmuz 2022 - 13:00