EĞİTİM
20 Temmuz 2022 - 13:00

KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldı

ÖSYM'nn son dakika duyurusunda KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldı. KPSS sınavına giren ve 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM sitesinden sorgulayabilecekler.

EĞİTİM
20 Temmuz 2022 - 13:00
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KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldı


Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar 2022 KPSS sınavından başarılı puan alabilmek için ter dökmüştü. Sınavın hemen ardından 30 Haziran ile 7 Temmuz tarihleri arasında alınan puana göre tercih işlemleri tamamlanmıştı.

Adaylar tercihlerini gönderdikten sonra yerleştirme sonuçlarını merakla beklemeye başlamıştı. Gözler ÖSYM'nin yerleştirme sonuç açıklama duyurusuna çevrilirken, ÖSYM'den beklenen açıklama bugün yapıldı. Duyuruda KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları erişime açıldığı bildirildi.



KPSS 2022 1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları

KPSS-2022/1 kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından yapılan bir son dakika duyurusunda 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açıldığı bildirildi.

30 Haziran tarihinde başlatılan ve 7 Temmuz tarihinde sona erdirilen tercih işlemlerinin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda adayların KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirilme işlemlerin tamamlandığı bildirildi.

KPSS-2022/1 yerleştirme sonuçlarına ulaşmak isteyen adaylar ÖSYM’nin resmi https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sonuçlarını sorgulayabilecekleri yapılan açıklamanın detaylarında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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