KAMU PERSONELİ
22 Ekim 2022 - 18:49

KPSS 50-60-70 puanla polis olunur mu? 2022 POMEM KPSS puanı başvuru şartları

KPSS sonuçları ile birlikte POMEM KPSS 2022 puanı araştırılmaya başlandı. Polislik KPSS puanı kaç, başvuru tarihi ne zaman sorularının yanıtı ve başvuru şartları haberimizde yer alıyor.

KAMU PERSONELİ
22 Ekim 2022 - 18:49
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KPSS 50-60-70 puanla polis olunur mu? 2022 POMEM KPSS puanı başvuru şartları
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanması ardından kamuda memur olmak isteyen adaylar internette yoğun araştırmalara başladı. 21 Ekim itibarıyla erişime açılan KPSS sonuçları ile 2 yıl boyunca geçerli olacak puanlarını elde eden adaylar hangi kurumlara tercih yapabileceklerini öğrenmek istiyor.

KPSS sonuçlarının yayınlanması ardından ilk olarak Polislik KPSS puanı kaç, kaç puanla polis olunur gibi sorulara yanıt aranmaya başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi POMEM duyuruları takip edilirken 50- 60- 70 puanla polis olunup olunmayacağına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Polislik KPSS puanı kaç 2022? 60 puanla polis olunur mu?

Kamuda görevlendirilmek üzere istihdam edilen polis memurları KPSS puanına göre atanmaktadır. Polis olmak isteyen adayların, KPSS sonuç sayfasında “ P3 “ puan türüne bakmaları gerekiyor. EGM ve PA polis alımı başvurularında P3 puanını baz almaktadır.

Söz konusu p3 puan türü, lisans adaylarının katılım sağladığı Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit olduğu ve Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılmaktadır.

Polis alımı ilanlarına başvurmak isteyen adaylar taban puanlarını araştırıyor. Polisliğe başvuru yapabilmek için adayın KPSS P3 puan türünden en az 60 alması gerekmektedir. EGM ve PA tarafından baraj puanı 60 olarak belirlenmiştir.

POMEM’e başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?

POMEM başvurusu yapmak isteyenlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması aranılan ilk şarttır. Adayların lisans ya da ön lisans mezunu olması gerekmekte ve ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda belirlenen baraj puanının alınması gerekmektedir.

Polis adaylarının giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını aşmamış olmasına ek olarak kadın adayların en az 162 cm, erkek adayların ise 167 cm boyunda olması şartı aranmaktadır.

Adayın boy-kilo endeksinin 18 ila 27 arasında olması, silah taşımaya engel olacak hukuki bir herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmaması gerekmektedir. Ayrıca erkek adayların mutlaka eğitim başlangıç tarihine kadar askerlik görevini yerine getirmiş olması da aranan şartlar arasındadır.

KPSS’den 60 puan ve üzeri alan kadın ve erkek adaylar, yukarıda belirtilen şartları karşılamaları halinde polis olmak için başvurularını gerçekleştirebilecekler.

EDİTOR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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