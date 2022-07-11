KPSS B grubu kadroları hangileri? KPSS B grubu kadrolarında hangi meslekler var? KPSS B grubu kadroları açıklandı

KPSS alan sınavına girmeye hazırlanan ve tercih yapıp devlet personeli olmak isteyen tüm adaylar KPSS B grubunun kadrolarının açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki KPSS B grubunda hangi kadrolar olmaktadır? KPSS B Grubu
kadroları ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KPSS B grubu
KPSS B grubu ÖSYM tarafından devlete yapılan tüm atama kadrolarını içine alan grup olarak bilinmektedir. Yani KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına giren adaylar KPSS B Grubu Kadroları
üzerinden tercih yapabilirler. Ancak müfettiş, uzman, denetmen gibi meslek icra eden kişilerin başvurdukları kurum tarafından yapılan yazılı ya da sözlü sınavlara da katılıp başarılı olmaları gerekir. Mesleği mühendislik olan kişiler de denetmen, kontrolör yardımcısı ve uzman alanlarında başvuru yapabilirler. Ancak bu kadrolara başvuru yapabilmek için adayların Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarının yanında Alan Bilgisi sınavına da girmesi gerekmektedir. Alan Bilgisi sınavı yalnızca lisans mezunu adaylara uygulanmaktadır. Lisans mezunu olan tüm kişiler ve mezun durumunda olan kişiler KPSS B sınavına girerek B kadrolarında tercih yapabilirler. KPSS A kadrosu dışında sayılan tüm kadrolar KPSS B kadrosu içinde yer almaktadır. Yani mühendisler, teknikerler, psikologlar, mimarlar, veterinerler, memurlar ve teknisyenler vb. tüm alanlar KPSS B grubu kadrosu içindedir. Tek senelerde yapılan KPSS'ye yalnızca lisans mezunları, çift yıllarda yapılan KPSS'ye ise yalnızca lise, ön lisans ve lisans mezunları katılabilir. B Grubu yani lisans içinde yapılan memurluk atamaları merkezi ve kurumsal atamalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Yani P3 puan türüyle 2 sene boyunda iki kere merkezi atama yapılmaktadır. Kurumsal atama ise ara atamalar olarak bilinir ve personel alacak kurumların belirttiği tarihler içinde atamalar gerçekleşir. B grubu kadrolarından birine yerleşmek isteyen KPSS adaylarının Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavına girmeleri zorunludur.
KPSS B grubu kadroları nelerdir
Bütün lisans bölümleri B grubu kadrosunu oluşturmaktadır. Yani mimar, mühendis, hemşire, ebe, sosyolog, psikolog, veteriner vb. gibi meslek grupları B grubu kadrolarındandır. KPSS B grubu P3 puan ile alım yapan kurumlar -Gümrük müsteşarlığı, -TSK (uzman çavuş, astsubay, sözleşmeli subay) -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü -Polislik -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü -Adalet Bakanlığı ve adliyeler (infaz koruma memuru, mübaşir, katiplik) -Maliye Bakanlığı -Makina Kimya Endüstrisi -Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü -Gençlik Spor Genel Müdürlüğü -T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü -Orman Genel Müdürlüğü -Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü -Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu -Petrol İşleri Genel Müdürlüğü