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EĞİTİM
14 Haziran 2022 - 19:00
Güncelleme: 14 Haziran 2022 - 19:12

KPSS başvuruları ne zaman? 2022 Önlisans ve Ortaöğretim(lise) başvuru tarihleri

Günler yaklaştıkça KPSS Önlisans ve Ortaöğretim(lise) için sınav başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. Ortaöğretim ve Önlisans KPSS sınavları iki yılda bir gerçekleşmektedir. Bu sene gerçekleşecek olan sınavın başvuru tarihi ve sınav tarihi belli oldu. İşte detaylar...

EĞİTİM
14 Haziran 2022 - 19:00
Güncelleme: 14 Haziran 2022 - 19:12
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KPSS başvuruları ne zaman? 2022 Önlisans ve Ortaöğretim(lise) başvuru tarihleri


Sınav ortaöğretim/ön lisans için 2 senede bir yapılmakta. Ön lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılmaktadır. Örnek verilecek olursa; 2018,2020,2022,2024 gibi yıllar da yapılıyor. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki sene geçerli sayılmaktadır.
KPSS Önlisans başvuru tarihleri
KPSS Önlisans için başvuru tarihi bu sene 3 Ağustos’ta başlayarak 15 Ağustos gece 00:00 da sona erecektir.
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru tarihleri
KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru tarihleri bu sene 1 Eylül’de başlayıp 13 Eylül gece 00:00 da sona verecektir.
2022 KPSS sınavı ne zaman?
Bu yıl KPSS 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleşecektir.
2022 KPSS sınavı ne zaman

 



EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
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