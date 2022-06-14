KPSS başvuruları ne zaman? 2022 Önlisans ve Ortaöğretim(lise) başvuru tarihleri













Sınav ortaöğretim/ön lisans için 2 senede bir yapılmakta. Ön lisans ve Ortaöğretim (Lise) KPSS sınavları sadece çift yıllarda yapılmaktadır. Örnek verilecek olursa; 2018,2020,2022,2024 gibi yıllar da yapılıyor. Sınav sonuçları ise sınav tarihinden itibaren iki senegeçerli sayılmaktadır.KPSS Önlisans için başvuru tarihi bu sene 3 Ağustos’ta başlayarak 15 Ağustos gece 00:00 da sona erecektir.KPSS Ortaöğretim (lise) başvuru tarihleri bu sene 1 Eylül’de başlayıp 13 Eylül gece 00:00 da sona verecektir.Bu yıl KPSS 6 Kasım 2022 Pazar günü gerçekleşecektir.