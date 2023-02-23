KPSS'den 50 54 61 alan başvursun! Hastanelere dev personel alımı başladı: 9000 TL maaş verilecek!

Üniversite Hastaneleri tarafından personel alım ilanları yayımlandı ve bu ilanlara göre KPSS'siz ve düşük KPSS ile farklı illerde bulunan hastanelere çok sayıda işçi ve personel alımı yapılacak.
SAĞLIK BAKANLIĞINDAN 42.500 İŞÇİ VE PERSONEL ALIMI İLANI Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 personel ve işçi alımı için geri sayım başladı. Yayımlanan ilanlara göre; hastanelere, farklı illerde bulunan hastanelere, farklı kadrolarda olmak üzere KPSS'siz ve düşük KPSS ile çok sayıda işçi ve personel alımı yapılması planlanıyor. Haberimizde alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartlarına yer verdik. Alım yapılacak kadrolar; Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Büro personeli, Tekniker, Teknisyen, Güvenlik Görevlisi, Destek personeli, Temizlik görevlisi, Eczacı, Avukat, Psikolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Laborant, Şoför, Hemşire, Tıbbi Sekreter, Muhasebeci, Biyolog, Aşçı, Hasta Bakımı ve Temizliği, Diğer Sağlık personeli olarak sıralanıyor. Kimler başvuru yapabilir? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşıma, kamu haklarından mahrum bulunmama, erkek aday için askeri durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak, Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olma, yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmama şeklinde sıralanıyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
İNTERNET ÜZERİNDEN BAŞVURULAR ALINMAYA BAŞLADIBaşvurular internet üzerinden alınmaya başladı. Yayımlanan ilanların detaylarına ulaşmak için; Harran Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, istanbul Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ilanlarının bağlantılarını kullanabilirsiniz.
SAĞLIK BAKANLIĞI NEDİR?Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinden sorumlu kuruluşudur. Bakanlık, sağlık politikalarının belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin sunulması, denetlenmesi ve düzenlenmesi gibi birçok alanda faaliyet göstermektedir. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin geniş bir coğrafyaya yayılmış olan sağlık hizmetleri ağını koordine etmektedir. Bakanlık, sağlık hizmetlerinin halka daha hızlı ve kolay erişilebilir hale gelmesi için birçok proje yürütmektedir. Bunlardan bazıları, aile hekimliği, mobil sağlık hizmetleri, dijital sağlık hizmetleri, kan merkezleri ve organ nakli programları gibi projelerdir. Bakanlık, Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için de çalışmaktadır. Bu kapsamda, sağlık personelinin eğitimi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve hastane altyapısının modernizasyonu gibi konular üzerinde çalışmaktadır.
Sağlık Bakanlığı, dünya çapındaki sağlık krizlerinde de öncü bir rol oynamaktadır. COVID-19 pandemisi sırasında, Bakanlık, hızlı bir şekilde harekete geçerek, vatandaşların sağlığı için gerekli önlemleri alarak, sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için çalışmalar yapmıştır.