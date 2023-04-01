KPSS'den 50-55-60 puan alanlara iş kapısı! 15 Nisan'a kadar süreniz var!













Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 25 Nisan tarihine kadar 3.500 engelli öğretmen ataması yapılacaktır. Bu fırsattan yararlanmak isteyen adaylar, 2020 ve 2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan 50 puan ve üzeri alanların 3-7 Nisan tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekleri belirtilmiştir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 25 Nisan tarihinde 3 bin 500 engelli öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Ayrıca, 8 Mayıs'ta 45 bin yeni öğretmenin daha ataması yapılacak ve tüm öğretmenlerimiz 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak.KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) Türkiye'de kamu sektöründe çalışmak isteyenler için önemli bir sınavdır. Son zamanlarda yapılan duyurularda, KPSS'den 50-55-60 puan alan kişilerin iş kapısı bulabileceği belirtilmektedir. Bu duyuruda işe alınacak pozisyonlar ve şartlar belirtilmemiştir ancak 15 Nisan'a kadar başvuru yapma imkanı sunulmuştur. Bu nedenle, KPSS'ye giren ancak yeterli puan alamayan kişiler için bu bir fırsat olabilir. Başvuruların detayları açıklanana kadar adaylar KPSS puanlarına göre iş fırsatları araştırmalı ve doğru kararlar vermeli. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Nisan'a kadar 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını ve başvuru yapabilecek adayların 2020 veya 2022 yıllarında yapılan EKPSS sınavından 50 ve üzeri puan alanlar olduğunu belirtti. Başvuruların 3 Nisan'da başlayacağı ve 7 Nisan Cuma günü saat 16.00'da sona ereceği açıklandı. Adaylar, yüksek olan EKPSS puanı ile başvuru yapabilecek ve tercihler 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru detayları, “personel.meb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Bakan Özer, atamaların 25 Nisan tarihinde yapılacağını ve daha önce açıkladıkları gibi 8 Mayıs'ta 45 bin yeni öğretmenin atamasının gerçekleştirileceğini duyurdu. Ayrıca atanan tüm öğretmenlerin 1 Eylül tarihinde göreve başlayacaklarını belirtti ve yeni katılacak öğretmenlere hayırlı olsun dileklerini iletti.