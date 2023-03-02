KPSS'den 55-56-58 alan başvurabilir! O üniversiteye 770 personel alımı yapılacak!







Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları İçin Kontenjan Dağılımı







Başvuru Koşulları ve KPSS Puanı

Başvuru Dönemi Başladı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli sağlık ve teknik personel alımı için ilan yayınladı. Alımla üniversite bünyesindeki personel açığının giderilmesini amaçlıyor..Alım ilanında mezuniyete göre kontenjan dağılım detayları yer alıyor. Lise mezunları şoför, teknisyen, bahçıvan, temizlik personeli, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, garson, hemşire, destek personeli gibi pozisyonlara başvuru yapabiliyor. Ön lisans mezunları destek personeli, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, sağlık personeli gibi pozisyonlara başvuru yapabiliyor. Lisans mezunları hemşire, veteriner, biyolog, ebe, kütüphaneci, koruma ve güvenlik, şoför, psikolog, büro personeli, sağlık personeli gibi pozisyonlara başvurabilir.Başvuranlarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarından geçmesi, sabıkasız olması gibi şartlar aranıyor. Erkek adayların da askerlik hizmetini yerine getirmiş olmaları gerekli. Ayrıca, lise, ön lisans ve lisans mezunları için farklı şartların arandığı KPSS sınavından en az 55 puan alınmış olması şart.Sözleşmeli personel alımı için başvuru süresi 27 Şubat 2023 tarihinde başladı ve 13 Mart 2023 tarihinde sona erecek. İlgilenen adayların 15 günlük süre içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor.