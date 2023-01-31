KPSS'den 55 57 50 62 alanlara müjde! Çok sayıda zabıta memuru ve itfaiye eri alınacak! İşte istenen belgeler







TEFENNİ BELEDİYESİ'NDE KPSS PUANI İLE YAPILACAK ZABITA VE İTFAİYE ERİ ALIMI







BAŞVURULAR BAŞLADI! İŞTE TARİHLER

Tefenni Belediyesi kısa süre içerisinde 657 sayılı devlet memur olarak kapsamında istihdam edilecek zabıta memuru ve itfaiye yeri alımlarının başvuru süreçleri 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlamıştır.Tefenni Belediyesi, kısa süre içerisinde alımlar yapmaya hazırlanıyor. Belediye, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 5 adet memur alımı gerçekleştirecek.Bunların arasında iki zabıta memuru, bir önlisans ve iki itfaiye yeri alımları yer alıyor. Başvurular 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren başladı ve en geç 3 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek. Başvurular şahsen ilgili belediyeye yapılmalıdır. Başvurular için nüfus cüzdanı aslı veya kurumunuzda onaylanacak fotokopisi ile birlikte başvuruların tamamlanması gerekiyor. Mezuniyet belgesi de aslı ibraz edilmeyip belediyede tahkik edilebilir.Tefenni Belediyesi, zabıta memuru, itfaiye eri ve diğer memurlar için alımlar yapacak. Başvuru şartları: erkek adaylar için askerliği yapılmamış olması, sağlık sorunlarının bulunmamış olması ve 4 adet fotoğrafın bulunması. Alımlar, 55 KPSS puanı ile önlisans ve lisans mezunları için yapılacak, diğer memurlar için ise düşük KPSS puanı yeterli olacak. Son başvuru süresi: 3 Şubat 2023. Başvuruları yapmak isteyen adaylar, başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlamalı.