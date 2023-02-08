KPSS'den 55 60 65 alanlar dikkat! AFAD memur alımı başladı







AFAD 80 MEMUR ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI







BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AFAD ülkemizde gerçekleşen afetlerin hepsinde desteklerini sunan bir kurumdur bu sebeple de personel sayısının fazla olmasına ihtiyacı vardır. AFAD personel alımlarına dair yeni bir detay var. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve birçok ili de etkileyen depremin ardından personel alımları da hız kazandı. AFAD kadrosunda çalışacak 80 personelle alakalı kontenjanlar da belirlendi.43 Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı8 Denetçi Yardımcısı, 29 Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı,AFAD memur alımlarıyla ilgili güncel gelişmeler mevcut. 657 sayılı devlet memurları kanunu 48 maddesinde bulunan şartlar başvurularda aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan görevini yapmasına engel olacak bir sağlık sorununun olmaması gerekiyor. Erkekler için askerlik vazifesini yerine getirmiş olmak yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından da hiçbir problem yaşamadan geçilmiş olması gerekmekte. KPSS puanları da vatandaşların sorduğu bir başka soru olmaktadır. 2021 ve 2022 tarihlerinde KPSS sınavına giren adaylar ve 70 puan barajını geçen adaylar başvuruda bulunabilirler. 2023'de Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını aşmamış kişiler de başvuruda bulunabilirler. Bu doğrultuda en az İngilizcede YDS'den en az C ya da B puanının alınmış olması gerekiyor.