





KPSS'DEN 55 VE ÜSTÜ ALANLARIN BAŞVURABİLECEĞİ O KAMU KURUMU PERSONEL ALIYOR







KPSS'den 60-61-62-63 alanlar dikkat! Bu kurumlarda memur olabilirsiniz: Alımlar resmen başladı! KPSS süreci sonlandı. Herkesin puanı açıklandı. Bir kamu kurumu KPSS'den 55 puan üstü alanlar için büro personeli, destek personeli, teknisyen ve spor uzmanı alanlarında kadro açtı. Başvurular için bu yıl için geçerli bir KPSS puanınızın olması gerekmektedir. İşte detaylar...KPSS puanınız 55 ve üstü ise o kuruma başvuruda bulunabilirsiniz. Bir kamu kurumu büro personeli, destek personeli, teknisyen ve spor uzmanı koçu olarak personel alımlarına başladı.Bir devlet kamu kurumu tarafından sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kamu kurumlarına başvurabilmek için KPSS'den en az 60 puan almanız gerekmektedir. Ayrılmış pozisyonlar ise Ofis Personeli, Destek Personeli, Teknisyen ve Spor Uzmanı Koçu pozisyonları şeklinde alımlar gerçekleştirilecek. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında 48. maddesinde yer alan koşullar gereği güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, herhangi bir engelinin bulunmaması gibi şartlar gerekmektedir.Bir Büro Elemanı alımı için; kadınlarda, İnsan Kaynakları Yönetimi önlisans programlarından birinden mezun olmak. 35 yaşını geçmeyen kişiler, fiziksel ve beyinsel bir engeli bulunmayan ve 2022 KPSS P3'ten 60 ve üzeri puan almış olmak gerekmektedir. 1 Büro Elemanı Pozisyonunda: Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak. Fiziksel engelinin bulunmaması. 35 yaşını doldurmamak, 2022 KPSS P3 sınavından 65 puan ve üstünü almak. Sekiz kişi olarak destek elamanı pozisyonları için personel alımı: Erkek ya da kadın, liseden ve dengi okuldan mezun olanlar başvuruda bulunabilecek. Spor uzmanı antrenörlüğü için erkek ve kadınlar, beden eğitimi ya da belirtilen bölümlerden lisans programlarından mezun olmak, yüzme için temel seviye 2. seviye olması, antrenörlük sertifikası olan, fiziksel bir engeli olmayan, 2022 KPSS P3 sınavında 60 ve üzeri puan alan kişiler.