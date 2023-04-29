KPSS'den 60-61-62 alanlara müjde! Çok sayıda memur alımı yapılacak: Başvurular açıldı













Tokat ilinin Karayaka Belediye Başkanlığı, hizmetli kadrosunda görev alacak personel için ilan yayınladı. İlanda, başvuru için gerekli şartlar detaylı bir şekilde belirtildi. Başvuru süresi 27 Nisan 2023 tarihinde başladı ve 2 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Başvurular, şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda yapılabilir. Başvuru özel şartları arasında, ilan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve 2022 yılı KPSS puanlarına sahip olmak yer alıyor. Ayrıca daha önce çalışılan kamu kurumlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması da aranıyor. Son olarak, adayların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları gerekiyor.Başvuru işlemleri için adayların Karayaka Beldesi, Hürmüzlü Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Meydanı, No: 9 adresine şahsen başvurmaları veya iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapmaları mümkündür. Ayrıca, belediyenin resmi internet sitesi olan http://www.karayaka.bel.tr adresi üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. İlan edilen kadrolara uygun şartları taşıyan adaylar, başvuru işlemlerini gerçekleştirdikten sonra mülakata çağrılacaklardır.