KPSS'den 60, 62, 64 alanlara müjde! O kuruma 5000 personel alımı yapılacak: Başvuru şartları ve detaylar burada!

Son yıllarda kamu kurumları, çeşitli sektörlerde ihtiyaç duydukları personelleri almak için sık sık personel alım ilanları yayınlamaktadırlar. Bu alımlarda, KPSS puanı bir önemli kriter olsa da KPSS'den düşük puan alan adaylar için de oluşan bir fırsatla geldik! Bu ilan, düşük KPSS puanına sahip adaylar için oldukça önemli bir fırsat sunmaktadır. KPSS 60 puanı ile birlikte, 5.000 yeni personel alımı gerçekleştirilecektir. Trakya Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu bu kurumlardan bazılarıdır. Personel alımı başvuru şartları da ilanlarla birlikte açıklanmaktadır. Başvuru süreci, çoğunlukla online olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, adayların başvuru yapacakları kurumun ilanını takip edin ve başvuru süresini kaçırmayın!
Kamu kurumları, düşük KPSS puanı ile personel alımı yapmak üzere yeni bir iş ilanı yayınladı. Resmi gazete ve İŞKUR ilanlarında duyurulan 5000 yeni personel alımı için başvurular KPSS 60 puanı ile yapılacak. Başvuru yapacak adayların 2022 yılında yapılan KPSS sınavında 60 puan veya üzeri alması gerekmektedir. Alım yapılacak kamu kurumları da ayrıca açıklandı. Bu fırsattan yararlanmak isteyenler, ilanlarda belirtilen kurumların başvuru şartlarını ve tarihlerini takip ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Kamu kurumlarından alım yapacak olanlar için sevindirici bir haber geldi. Trakya Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu, yeni personel alımı yapacak kurumlar olarak açıklandı. Bu kurumlar için belirlenen başvuru şartlarına uygun adaylar, ilgili ilanların tarihleri ve koşullarını takip ederek başvurularını gerçekleştirebilirler. Öte yandan, Trakya Üniversitesi Hastanesi, 216 memur alımı yapacağını açıkladı. Başvuru yapacak adayların, belirtilen şartları karşılamaları ve başvuru süresi içinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu alımlardan yararlanmak isteyenler, ilgili kurumların duyurularını yakından takip etmelidirler.
Çeşitli üniversiteler ve kurumlar yeni personel alımları gerçekleştirecek. Trakya Üniversitesi, 11 Nisan 2023 tarihine kadar 216 memur alımı yapacak ve 7 farklı unvanda alımlar gerçekleştirilecek. Gebze Üniversitesi de KPSS 40 taban puanıyla personel alımı yapacak ve en az lise ya da denge okullarından mezun olan önlisans ya da lisans mezunu adaylar arasından personel seçecek. Amasya Üniversitesi ise KPSS 60 puanla 25 kamu personel alımı yapacak ve başvurular yalnızca online olarak yapılacak. Sinop Üniversitesi de 52 işçi alımı yapacak ve toplamda 6 farklı unvanda alımlar gerçekleştirilecek. Kamu İhale Kurumu da 13 farklı unvan için 13 yeni personel alımı yapacak ve başvurular online olarak yapılacaktır. Tüm başvuru şartları ve tarihleri de ilan edilmiştir.