KPSS'den 60 65 69 alanlara müjde! Dev zabıta alımı başladı: Yüksek maaşla hemen işe başlatılacak







KPSS PUANI 60 VE ÜSTÜ OLANLARA İŞ KAPISI AÇILDI! BELEDİYELER ZABITA MEMURU ALACAK: YAŞ, KPSS, EĞİTİM ŞARTI...







ZABITA MEMURU ALIMLARINDA KONTENJAN DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER NELER?

Bursa Karacabey Belediyesi'nden yeni bir ilanla zabıta memuru alımları yapılacağı açıklandı. Ayrıca 60 KPSS puanı gerektiren işe alım detaylarını da açıkladı.Bursa Karacabey Belediyesi'nin 16 Ocak 2023 tarihli Resmî Gazete ‘de yayımladığı duyuruda, belediye tarafından 7 zabıta memuru alımı yapılacağı belirtildi. Alım detaylarını merak eden adaylar için başvuru şartlarını ve son başvuru tarihlerini sizler için derledik.Karacabey Belediyesi, yeni işe alımlar kapsamında 6 erkek zabıta memuru ve 1 kadın zabıta memuru istihdam edecek. Söz konusu işe alımlar 11. Dereceli kadro için açıldı.Zabıta alımı başvuruları 16 Ocak 2023 tarihinde başlamıştır. Adaylar başvurularını 20 Ocak tarihine kadar Runguçpaşa Mah. Cumhuriyet Alanı No:1 16700 Karacabey-Bursa adresinde bulunan belediyenin ana hizmet binasındaki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'ne bizzat yapacaklardır.Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi, Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya e-Devlet'ten alınan barkodlu noter tasdikli mezuniyet belgesi, Yabancı okul mezunları için eşdeğer bir sertifika veya noter tasdikli örneği, Sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ÖSYM'den gelen doğrulama kodunu içeren KPSS sonucunun çıktısı, Erkek adayların askerlikle ilgilerinin bulunmadığına dair beyan, Görevlerini yerine getirmesine hiçbir engelin bulunmadığına dair beyan, Son 6 ayda çekilmiş iki fotoğraf.