KPSS'den 60-65-70 alanlar dikkat! Üniversitede çalışacak sözleşmeli personel alınacak! Başvuru şartları açıklandı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden açılan personel alımlarının son başvuru tarihinin 10 şubat 2023 olduğu açıklandı. Açılan iş ilanı sonrasında çoğu vatandaş detayları merak etmeye başladı! Araştırmalarına hız veren vatandaşların en fazla merak ettiği konu ise aranıolan şartlar oldu. İşte detaylar...İşte personel alım ilanının tam metni; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır. NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. *** Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kuram vc kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme. Genel Şartlar: a) Türk vatandaşı olmak, b) Kamu haklarından mahram bulunmamak, c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (...)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, ç) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak, (Destek Personeli (Hasta bakımı ve temizliği) için aranan mezuniyet şartını sağlayan erkek adaylar askerlik çağına gelmemiş olduğundan bu alana başvuracak adaylarda askerliğini yapmış olmak şartı aranmaz.) e) Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, f) 27.01.2023 tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Görevlisi için 30 (otuz) yaşını (27.01.1993 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.) diğer kadrolar için 35 (otuz beş) yaşını (27.01.1988 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.) bitirmemiş olmak, g) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS Lisans, 2022 KPSS Ortaöğretim ve 2022 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak, ğ) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, h) Üniversitemizin iç ve dış kampüslerinde çalışmaya elverişli olmak, i) Yapilacak güvenlik tahkikatının olumlu sonuçlanması, i) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir. İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Korama ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların özel veya kamu sağlık kuruluşunda boy ve kilo ölçümü yaptırarak belgelendirmesi gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler * 4 Adet Fotoğraf, * Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, * Özgeçmiş, * Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) * Kimlik Fotokopisi, * Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) * Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.) * Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi, * Özel Koşul Belgesi (Varsa nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.), Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asil ve yedek adaylar belirlenecektir. İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayının 2 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 5 iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsenbaşvurmaları gerekmektedir. İşe alınmaya hak kazanan korama ve güvenlik görevlisi adaylarının boy ve kilo ölçümü Üniversitemizce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar yapılacaktır. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır. Detaylı Bilgi İçin: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64 1099/1-1