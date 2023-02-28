KAMU PERSONELİ
28 Şubat 2023 - 20:30

KPSS'den 60-65 puan alanlar hemen başvursun! O illerde hastanelere binlerce personel alınacak

tam 16 ilde bin 222 personel alımı yapılacak! Aranan kriterler ve detaylar için haberin detaylarını okuyunuz...!

KAMU PERSONELİ
28 Şubat 2023 - 20:30
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KPSS'den 60-65 puan alanlar hemen başvursun! O illerde hastanelere binlerce personel alınacak

başvuru16 İLDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK! HASTANELERE TAM BİN 222 KİŞİ ALINACAK!



Hastanelere tam bin 222 kişi alınacak. KPSS şartlı ve Şartsız tam tamına bin 222 personel alımı olacak. 16 il için alım yapılacağı duyuruldu. Bir çok kişi de bu alımlar ile ilgili kriterleri merak ediyor. Yayınlanan ilanın detaylarını merak eden bir çok kişi için araştırmaları tamamladık. İşte alınacak pozisyonlar ve aranan kriterler….

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Aranan kriterler ve pozisyonlar belirlendi. 16 ilde çeşitli pozisyonlar için başvurular yapılacak. Sağlık teknikerinden büro personeline, mühendisten hemşire ve hasta bakıcıya kadar bir çok boş pozisyon bulunuyor. Peki bu pozisyonlara kimler başvuruda bulunabilecek?

ARANAN KRİTERLER NELER?

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Başvuru yapacak kişilerin TC vatandaşı olması, 657 Devlet Memurlarında aranan yaş şartına uygun olması, kamu haklarından mahrumiyetinin bulunmamamsın gibi kriterleri taşıyan kişilerin ve erkeklerin askerliklerini yapmış ya da muaf olması, kasten bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla hapis cezasına çarptırılmamış olması, devletin güvenliğine zarar verecek suçlardan dolayı affa bile uğramış olsa da, belirtilen suçlara mahkum olmaması gerekiyor. 657 ye tabi olmak için bir engelinin bulunmaması gerekiyor.

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657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olanlar fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden yeniden aynı pozisyonlara başvuru yapamazlar. SGK’dan emeklilik ve yaşlılık aylığına bağlı olmamak, ayrıca mesai saatleri ve hafta sonu çalışmaya engelinin olmaması gibi kriterleri karşılamak gerekiyor.

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BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Aranan pozisyonlara her kurum tarafından başvuru şartları ve detayları ayrıca belirtilecektir.

 

 

HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK

*Sağlık Teknikeri

*Röntgen Teknisyeni

Güvenlik Görevlisi

*Destek personeli

. Büro personeli

*Tekniker

*Teknisyen

Veteriner Hekim

*Laborant

*Şoför

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Temizlik görevlisi

*Eczacı

*Avukat

Psikolog

*Mühendis

 

Biyolog

*Aşçı

*Hasta Bakımı ve Temizliği

*Diğer Sağlık personeli

*Hemşire

*Tıbbi Sekreter

*Muhasebeci

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EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
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