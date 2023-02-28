KPSS'den 60-65 puan alanlar hemen başvursun! O illerde hastanelere binlerce personel alınacak

16 İLDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK! HASTANELERE TAM BİN 222 KİŞİ ALINACAK!
Hastanelere tam bin 222 kişi alınacak. KPSS şartlı ve Şartsız tam tamına bin 222 personel alımı olacak. 16 il için alım yapılacağı duyuruldu. Bir çok kişi de bu alımlar ile ilgili kriterleri merak ediyor. Yayınlanan ilanın detaylarını merak eden bir çok kişi için araştırmaları tamamladık. İşte alınacak pozisyonlar ve aranan kriterler….
Aranan kriterler ve pozisyonlar belirlendi. 16 ilde çeşitli pozisyonlar için başvurular yapılacak. Sağlık teknikerinden büro personeline, mühendisten hemşire ve hasta bakıcıya kadar bir çok boş pozisyon bulunuyor. Peki bu pozisyonlara kimler başvuruda bulunabilecek?
ARANAN KRİTERLER NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli olanlar fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmeden yeniden aynı pozisyonlara başvuru yapamazlar. SGK’dan emeklilik ve yaşlılık aylığına bağlı olmamak, ayrıca mesai saatleri ve hafta sonu çalışmaya engelinin olmaması gibi kriterleri karşılamak gerekiyor.
BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?Aranan pozisyonlara her kurum tarafından başvuru şartları ve detayları ayrıca belirtilecektir.
HANGİ POZİSYONLARA ALIM YAPILACAK*Sağlık Teknikeri *Röntgen Teknisyeni Güvenlik Görevlisi *Destek personeli . Büro personeli *Tekniker *Teknisyen Veteriner Hekim *Laborant *Şoför
Temizlik görevlisi *Eczacı *Avukat Psikolog *Mühendis Biyolog *Aşçı *Hasta Bakımı ve Temizliği *Diğer Sağlık personeli *Hemşire *Tıbbi Sekreter *Muhasebeci . .