KPSS'den 60 puan alanlara müjde! Tam 10 bin polis alımı yapılacak: Şartlar açıklandı

















Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi'ne bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne 10 bin öğrenci alımı yapacağını Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile duyurdu. Alımların lisans ve ön lisans mezunları arasından yapılacağı belirtildi. Lisans mezunları için 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavları'ndan en az 60 puan almış olmaları gerekiyor. Ön lisans mezunları içinse 2022 KPSS'den en az 65 ve üzeri puan almış olmaları şartı aranıyor. Yönetmeliğe uygun adaylar arasından belirlenecek öğrenciler arasında 6 bin 800 erkek, 1.200 kadın lisans mezunu ve 1.700 erkek, 300 kadın ön lisans mezunu olacak. Toplamda 10 bin öğrencinin alınacağı bu süreç, polis teşkilatının güçlenmesine katkı sağlayacak.Başvurular 1-19 Mayıs tarihleri arasında 'pa.edu.tr' adresinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecek. Başvuruların ardından, adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara tabi tutulacak. Sınavlarda başarılı olan adaylar, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim görecek ve eğitim sonunda başarılı olanlar polis memuru olarak atanacak. Polis teşkilatı, ülkemizin güvenliğini korumak ve halkın güvenliğini sağlamak adına önemli bir rol üstleniyor. Bu nedenle, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine alınacak öğrencilerin titiz bir seçim süreci ile belirlenmesi ve eğitimlerinin kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük bir önem taşıyor. Adaylar, bu fırsatı değerlendirerek, polis memuru olarak ülkemizin güvenliği için hizmet etme şansına sahip olacaklar.