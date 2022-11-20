KPSS'den 60 puan aldıysanız hemen başvurun! SGK 14.760 TL maaşla çalışacak personel arıyor

KPSS 2022 sonuçlarının açıklanması ardından birçok kurum işe alım ilanları yayımladı. Kısa bir süre önce de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından KPSS puanı ile yüksek maaşlı personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru detaylarında yer alan bilgiler haberimizde…
SGK 14.760 TL maaşla personel alımı yapacakSosyal Güvenlik Kurumu tarafından personel alım ilanı yayımlandı. İlanda 2 farklı kadroya toplam 45 kişinin istihdam edileceği açıklandı. Başvuru detaylarına yer verilen ilanda, personel maaşlarının 14 bin TL ila 15 bin TL arasında olacağı belirtildi. Başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen başvuru şartlarına uyuyor olması gerekiyor.
İlanda Programcı ve Çözümleyici unvanlarında personel alınacağı belirtildi. Bu personellerin aşağıda belirtilen listedeki lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca aranan niteliklerde İngilizce düzeyi A- B- C- D seviyeleri olarak belirtildi.