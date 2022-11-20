KPSS'den 60 puan aldıysanız hemen başvurun! SGK 14.760 TL maaşla çalışacak personel arıyor







SGK 14.760 TL maaşla personel alımı yapacak







Başvuru şartları açıklandı

KPSS 2022 sonuçlarının açıklanması ardından birçok kurum işe alım ilanları yayımladı. Kısa bir süre önce de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından KPSS puanı ile yüksek maaşlı personel alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru detaylarında yer alan bilgiler haberimizde…Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından personel alım ilanı yayımlandı. İlanda 2 farklı kadroya toplam 45 kişinin istihdam edileceği açıklandı. Başvuru detaylarına yer verilen ilanda, personel maaşlarının 14 bin TL ila 15 bin TL arasında olacağı belirtildi. Başvuru yapmak isteyen adayların belirlenen başvuru şartlarına uyuyor olması gerekiyor.İlanda Programcı ve Çözümleyici unvanlarında personel alınacağı belirtildi. Bu personellerin aşağıda belirtilen listedeki lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor. Ayrıca aranan niteliklerde İngilizce düzeyi A- B- C- D seviyeleri olarak belirtildi.SGK personel alım ilanına başvuru yapmak için gerekli kriterler açıklandı. Buna göre ilk olarak SGK’dan başvuru tarihi itibarıyla emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmak gerekiyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için KPSS B grubu KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almaları gerekmektedir. Başvuru tarihi itibarıyla YDS’den en az D düzeyinde puan almış olmak, Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre sözleşmeli çalışmakta iken sözleşmesinin kurum tarafından ya da tek taraflı feshedilmemiş olması, Görevini yapmaya engel hastalığının bulunmaması isteniyor. SGK personel alımı için başvurular 11 Kasım 2022 itibarıyla başladı. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden SGK Kariyer Kapısı ile gerçekleştirilmektedir. Başvuru tarihi 25 Kasım 2022’de sona erecek. Personel alımına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra kurum tarafından açıklanacak.