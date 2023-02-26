









MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN KAMU PERSONELİ ALIM İLANI







KPSS'den 60 ve üstü aldıysanız işiniz hazır! MEB kamu personeli alacak: İşte diğer başvuru şartları! Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen evinde personel alınacağı duyuruldu. Kamu personeli olarak alımlar İŞKUR üzerinden yapılan başvurular ile gerçekleşecek Öğretmenevi için yapılan alımlarda en az 60 KPSS puan şartı var. Çok sayıda yapılacak alımlar için ise diğer detaylar merak ediliyor. İşte alımların diğer detayları...Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenevi için personel alıyor. Kamu personeli olarak alınacak çok sayıda alım için duyurular yapıldı. Şubat ayı içerisinde gerçekleştirecek başvurunun ayrıntılar ve detayları ise haberimizde...İlan detaylarında şu şartlar nitelendirildi: kpss'den en az 60 puan alma şartı. Bunun dışında alım yapılacak kurumlar da açıklandı. İşte alım yapacak olan öğretmenevleri: Kalecik Öğretmenevi Akşam Sanat Okuluna, tam zamanlı olarak bir gıda mühendisi alınacak. Aynı zamanda kamu işçisi adı altında da bir çok alım gerçekleştirilecek. Bunun için ise aranan şart Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. Görevini engel bir sağlık durumunun olmaması, güvenlik soruşturmasından geçmek, kamu haklarından yasaklı olmamak. Başvurular 27 şubat tarihine kadar devam edecek. İş ilanının numarası ise: 00007338882.