KAMU PERSONELİ
22 Mart 2023 - 15:30

KPSS'den 60 ve üstü puan alanlar dikkat! Belediyeye memur alımı yapılacak: Lise diploması ve şartı taşıyan işi kapar!

Hizmetli kadrosu için memur alımları olacağı açıklandı. İlana göre lise mezunları başvuru yapabilecek. Buna göre adaylarda aranan şartlar belli oldu. Başvuru şartları neler, hangi ilde alımlar olacak, memur alımı için aranan koşullar neler? Sorularının cevabı ise merak edilmeye başlandı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

KAMU PERSONELİ
22 Mart 2023 - 15:30
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KPSS'den 60 ve üstü puan alanlar dikkat! Belediyeye memur alımı yapılacak: Lise diploması ve şartı taşıyan işi kapar!
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Tokat ili Karayaka Belediyesi Başkanlığında hizmetli kadrosu için alım yapılacağı açıkladı. Duyuruya göre lise mezunlarının başvurması gerekiyor. Şartları sağlayanlar 27.04.2023 ile 2.05.2023 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

memur alımı

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI



1. İlan edilen kadro için eğitim şartını yerine getirmek ve elde edilen değerlere göre bu eğitimle ilgili 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) unvanlarına göre belirlenen en az KPSS puanını almış olunması gerekmektedir;

2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplin veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olması,

3. 13.10.1983 tarihli 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre düzenlenmiş hükümlere göre tablonun niteliklerinde yer alan en az (A2) sınıfı sürücü belgesine sahip olunması gerekmektedir.

BAŞVURU DETAYLARI

Memur kadrosu için yapılacak olan yazılı sınavına girecek adaylar; Başvurularını 27.4.2023 – 02.05.2023 Karayaka ilçesi, Hürmüzlü ilçesi Karayaka Beldesi, Hürmüzlü mah. Cumhuriyet meydanı, No: 9 adresine şahsen veya belediyenin http://www.karayaka.bel.tr internet adresinden elektronik ortamda yapabilirler

Elektronik ortamda yapılan başvurulara gerekli belgeler eklenerek kayıt günlerinde belediyenin http://www.karayaka.bel.tr internet adresine gönderilebilir.

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