KPSS'den 60 ve üzeri alan ön lisans, lisans mezunları dikkat! Memur kadrosunda alım yapılacak: Başvurular bizzat alınacak







ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:







BAŞVURU DETAYLARI

Horasan belediyesi memur alımını açıkladı. Duyuruda başvuru sahiplerinde aranan şartlar açıklanmıştır. Şartları sağlayanlar en geç 5 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapabilir.İlan edilen iş unvanları için eğitim şartını tamamladığınızda, o eğitimle ilgili 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan unvanlar için ayrılan en az KPSS puanını almış olmanız gerekmektedir. Geçmişte çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından ahlaka aykırı veya ahlaka aykırı nedenlerle çıkarılamamış olmak. 13.10.1983 Tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine uygun olarak tablonun uygunluk bölümünde belirtilen en az 2918 numaralı (B) sınıfı sürücü belgesi almış olması gerekiyor.Sözlü sınava katılan adaylar: 02.05.2023 - 05.05.2023 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile (Kazım Karabekir Mahallesi Yavuz Selim Cad. No:48 HORASAN / ERZURUM) ve başvuru için gerekli belgelerle başvurabilirsiniz. Adaylar başvurularını horasanbelediye@hotmail.com adresine gönderebilirler.