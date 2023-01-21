KPSS'den az puan aldım diye üzülmeyin! 50-55-60-65 alanlar için başvurular başladı: Bu kurumlar iş ilanı yayınladı!

Pek çok vatandaşın hayalleri arasında bir devlet kurumunda iş bulmak yer alırken KPSS'den 50-64 puan alanların memur olacağı bildirildi. Yeni duyurular yayınlandı. İŞKUR tarafından yayınlanan ilanlar kapsamında iş arayan vatandaşlara müjdeli haber
geldi. KPSS'den daha düşük bir seviyeden başvuru yapabileceğiniz yeni pozisyonlar açıklandı. İşte KPSS 50-64 puanla alımlar yapan kurumlar...
MEMUR ALIMLARI İÇİN İSTENEN ŞART VE BELGELER NELERDİR?
Bir devlet kurumu bünyesinde çalışacak kişiler için ön koşul, başlangıçta KPSS'den en az 50 puan almaktır. Yayınlanan ilanlara KPSS sınav puanı en az 50 olan kişiler başvurabilir. Bu konuda kişilerden istenen belgeler şöyledir:
Kurum kapsamında istenen gerekli belgeler ile birlikte özgeçmiş, Diploma, KPSS P3 sınav sonuç belgesi, Adli sicil kaydı, İki adet vesikalık fotoğrafı, Askerlik durum belgesi, Adrese bağlı nüfus kayıt örneği, Hastaneden alınan heyet raporu, Kurumlar tarafından gerekli görülen belgelerin teslimi,
HANGİ KURUMLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
2023 senesinde memur olma hayalini kuranlar için kurumlardan art arda duyurular geldi. Devlet memuru olma amacında olanların başvuruda bulunabileceği ilanlar şöyle: 06.01.2023 Konya Selçuklu Belediyesi Memur Alım İlanı 13.01.2023 Antalya Akseki Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 27.01.2023 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 13.01.2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı Stajyer Hazine Kontrolörlüğü Giriş Sınav İlanı 16.01.2023 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınav İlanı 20.01.2022 Bursa Karacabey Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 19.01.2023 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 27.01.2023 İstanbul Esenler Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 16.01.2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Sınav İlanı 03.02.2023 Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 27.01.2023 İstanbul Bahçelievler Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 26.01.2023 İstanbul Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 27.01.2023 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 06.02.2023 Kültür ve Turizm Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 20.01.2023 Dışişleri Bakanlığı Dışişleri Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 06.01.2023 TİKA Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 27.01.2023 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 06.01.2023 Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli Antrenör Alım İlanı 19.01.2023 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 25.01.2023 Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Orman Mühendisi Alım İlanı 06.01.2023 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Denetçi ve Uzman Personel Sınav İlanı 09.01.2023 İçişleri Bakanlığı İl Göç Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.01.2023 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Personel Alım İlanı 06.01.2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Din Görevlisi Alım İlanı 03.02.2023 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 08.02.2023 AFAD Sözleşmeli Personel Alım İlanı 03.02.2023 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yarımcısı Sınav İlanı 11.01.2023 Danıştay Başkanlığı Personel Alım İlanı 15.01.2023 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 31.01.2023 Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı 23.01.2023 TİKA Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 16.01.2023 TÜRASAŞ Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 30.01.2023 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı Alım İlanı 28.01.2023 Ulaştırma ve Haberleşme Uzman Yardımcılığı ile Denizcilik Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 13.01.2023 Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 26.02.2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınav ilanı 13.01.2023 Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 15.02.2023 Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediyesi Memur Alım İlanı 13.01.2023 TBMM Yasama Uzman Yardımcısı Sınav İlanı 10.02.2023 Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı İlanı 06.02.2023 Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Orman Muhafaza Memuru Alım ilanı